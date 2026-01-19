DE เร่งยกระดับป้องกัน-ปราบอาชญากรรมออนไลน์ 3 เดือน ปิดกั้นแล้วกว่า 2.2 แสนรายการ

นายเวทางค์ พ่วงทรัพย์ ในฐานะโฆษกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า กระทรวงดีอี เร่งยกระดับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ การปิดกั้นโซเชียลมีเดีย เพจ และเว็บไซต์ที่ผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางสำคัญที่มิจฉาชีพใช้ในการก่ออาชญากรรมออนไลน์ โดยเฉพาะเว็บไซต์พนันออนไลน์ ตามนโยบายของรัฐบาล
ทั้งนี้ ช่วง 3 เดือน ที่ผ่านมา (1 ต.ค.68–11 ม.ค.69) มีการปิดกั้นโซเชียลมีเดีย เพจ และเว็บไซต์ที่ผิดกฎหมายไปแล้วจำนวน 220,486 รายการ โดยเฉพาะเดือนธันวาคม 2568 สามารถปิดกั้นเว็บไซต์ผิดกฎหมายได้มากถึง 116,397 รายการ
ทั้งนี้ ช่วง 3 เดือน ที่ผ่านมา (1 ต.ค.68–11 ม.ค.69) มีการปิดกั้นโซเชียลมีเดีย เพจ และเว็บไซต์ที่ผิดกฎหมายไปแล้วจำนวน 220,486 รายการ โดยเฉพาะเดือนธันวาคม 2568 สามารถปิดกั้นเว็บไซต์ผิดกฎหมายได้มากถึง 116,397 รายการ