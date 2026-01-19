ผบก.น.4 ส่งสำนวน ตร.เอี่ยวช่วยจีนเทาหนีคุกให้ ป.ป.ช.แล้ว

พล.ต.ต.กัมปนาท อรุณคีรีโรจน์ ผบก.น.4 เปิดเผยความคืบหน้ากรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเป็นพนักงานสอบสวน ในสังกัด บก.น.4 มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้การช่วยเหลือกลุ่มผู้ต้องหาชาวจีนเทา เพื่อพาหลบหนีออกจากห้องกัก สตม.สวนพลู ว่า เบื้องต้น สำนวนของตำรวจที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้ส่งไปที่ ป.ป.ช. แล้ว
ส่วนพยานที่มีการแจ้งความเท็จนั้น มีการสืบสวนทำควบคู่กันไป ซึ่งต้องให้ ป.ป.ช. ได้ส่งสำนวนกลับมาเพื่อทางคณะพนักงานสอบสวนจะทำการสอบสวนกลุ่มผู้ถูกกล่าวหาเพิ่มเติม โดย พล.ต.ต.กัมปนาท ยืนยันว่า จะมีการขยายผลไปถึงตัวผู้ที่แจ้งความเท็จทั้งหมดมาดำเนินต่อไป
