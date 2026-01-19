ฟิลิปปินส์พบแหล่งก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่เป็นครั้งแรกในรอบกว่า 1 ทศวรรษ

สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานจากกรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ วันนี้ (19 ม.ค.) ว่า ประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์ มาร์กอส จูเนียร์ ผู้นำฟิลิปปินส์ กล่าวว่า ฟิลิปปินส์ค้นพบแหล่งก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ เป็นครั้งแรกในรอบนานกว่า 1 ทศวรรษ ซึ่งอาจช่วยลดการพึ่งพาถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงของประเทศได้
แหล่งก๊าซที่ค้นพบในมาลัมปายาอีสต์-1 ใกล้กับแหล่งก๊าซมาลัมปายาเดิมนั้น คาดว่าจะมีปริมาณก๊าซประมาณ 98,000 ล้านลูกบาศก์ฟุต หรือเทียบเท่ากับกระแสไฟฟ้าเกือบ 14,000 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี ซึ่งสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับครัวเรือนมากกว่า 5.7 ล้านครัวเรือนต่อปี
แหล่งก๊าซที่ค้นพบในมาลัมปายาอีสต์-1 ใกล้กับแหล่งก๊าซมาลัมปายาเดิมนั้น คาดว่าจะมีปริมาณก๊าซประมาณ 98,000 ล้านลูกบาศก์ฟุต หรือเทียบเท่ากับกระแสไฟฟ้าเกือบ 14,000 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี ซึ่งสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับครัวเรือนมากกว่า 5.7 ล้านครัวเรือนต่อปี