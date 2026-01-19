xs
ราคาทองครั้งที่ 9 ปรับขึ้น 50 บ. ทองรูปพรรณขายออก 69,850 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทอง ประจำวันที่ 19 มกราคม 2569 เวลา 16:18 น. (ครั้งที่ 9) ปรับขึ้น 50 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% ขายออก 69,050.00 บาท รับซื้อ 68,950.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ 96.5% ขายออก 69,850.00 บาท รับซื้อ (ฐานภาษี) 67,568.12 บาท