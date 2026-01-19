"กรณ์" นำทีม ปชป.ลงพื้นที่บางพลัดช่วยผู้สมัคร สส.เขต 33 หาเสียง ย้ำแก้ปัญหาปากท้อง

วันนี้ (19 ม.ค.) พรรคประชาธิปัตย์ลงพื้นที่เขตบางพลัด นำโดย นายกรณ์ จาติกาวานิช รองหัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี (เนเน่) รองหัวหน้าพรรค และ นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรค เพื่อสนับสนุน นายเจตน์สฤษฎิ์ เลิศธนสาร (โจ) ผู้สมัคร สส.เขต 33 (บางพลัด-บางกอกน้อย) หมายเลข 8 และพรรคประชาธิปัตย์ เบอร์ 27 ท่ามกลางบรรยากาศการต้อนรับที่แสนอบอุ่นจากพี่น้องประชาชน
นายกรณ์ เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่พบว่ากระแสตอบรับพรรคประชาธิปัตย์ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ประชาชนได้รับชมการดีเบตของ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคบนเวทีใหญ่ ซึ่งได้สร้างความชัดเจนในจุดยืนของพรรค ทำให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้น
ส่วนแนวทางการขับเคลื่อนประเทศนั้น พรรคประชาธิปัตย์เน้นย้ำถึงความพร้อมในการแก้ปัญหาปากท้องผ่าน 27 ชุดนโยบาย ที่ครอบคลุมทุกกลุ่มวัย เพื่อขจัดความยากจนอย่างยั่งยืน นายกรณ์ ระบุว่าเมื่อประเด็นทางการเมืองและการแก้ไขรัฐธรรมนูญมีความชัดเจนตามที่พรรคได้ประกาศไว้ ประชาชนจะสามารถกลับมาโฟกัสที่เรื่องนโยบายเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สุดได้อย่างเต็มที่
