กกต.ย้ำส่วนกลาง-ภูมิภาคเน้นรณรงค์ให้คนใช้สิทธิออกเสียง อย่าเลือกคนให้เงินที่เป็นภัยต่อชาติ

นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งในกลุ่มไลน์ สำนักงาน กกต. ถึงเจ้าหน้าที่ทุกคน ว่า สังคมวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการใช้เงินซื้อเสียงในการเลือกตั้ง ปี 2569 เป็นจำนวนมาก ซึ่งเห็นว่าการรณรงค์ให้คนออกมาออกเสียงการเลือกตั้ง ไม่น่าจะเป็นประเด็น หรือมีข้อกังวลแล้ว เพราะดูสถานการณ์ ผู้ออกมาใช้สิทธิไม่น่าจะน้อยกว่าการเลือกตั้ง ปี 2566 คือมากกว่า 75 เปอร์เซ็นต์ จึงให้ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค นอกจากจะรณรงค์ หรือประชาสัมพันธ์ให้คนมาใช้สิทธิออกเสียงแล้ว ควรเน้นไปที่การมาออกเสียงที่สุจริต ไม่เลือกเพราะมีคนให้เงิน หรือไม่รับเงิน ซึ่งการรับเงิน นอกจากจะมีโทษแล้ว ยังเป็นภัยต่อประเทศชาติ และระบอบประชาธิปไตยอีกด้วย
ส่วนการสืบสวนสอบสวน ควรเน้นการป้องกันป้องปราม ไม่ให้การกระทำดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากจะเป็นประโยชน์กับบ้านเมือง ยังจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้กับสำนักงานด้วย
ส่วนการสืบสวนสอบสวน ควรเน้นการป้องกันป้องปราม ไม่ให้การกระทำดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากจะเป็นประโยชน์กับบ้านเมือง ยังจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้กับสำนักงานด้วย