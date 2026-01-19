xs
กกต.ย้ำส่วนกลาง-ภูมิภาคเน้นรณรงค์ให้คนใช้สิทธิออกเสียง อย่าเลือกคนให้เงินที่เป็นภัยต่อชาติ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งในกลุ่มไลน์ สำนักงาน กกต. ถึงเจ้าหน้าที่ทุกคน ว่า สังคมวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการใช้เงินซื้อเสียงในการเลือกตั้ง ปี 2569 เป็นจำนวนมาก ซึ่งเห็นว่าการรณรงค์ให้คนออกมาออกเสียงการเลือกตั้ง ไม่น่าจะเป็นประเด็น หรือมีข้อกังวลแล้ว เพราะดูสถานการณ์ ผู้ออกมาใช้สิทธิไม่น่าจะน้อยกว่าการเลือกตั้ง ปี 2566 คือมากกว่า 75 เปอร์เซ็นต์ จึงให้ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค นอกจากจะรณรงค์ หรือประชาสัมพันธ์ให้คนมาใช้สิทธิออกเสียงแล้ว ควรเน้นไปที่การมาออกเสียงที่สุจริต ไม่เลือกเพราะมีคนให้เงิน หรือไม่รับเงิน ซึ่งการรับเงิน นอกจากจะมีโทษแล้ว ยังเป็นภัยต่อประเทศชาติ และระบอบประชาธิปไตยอีกด้วย

ส่วนการสืบสวนสอบสวน ควรเน้นการป้องกันป้องปราม ไม่ให้การกระทำดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากจะเป็นประโยชน์กับบ้านเมือง ยังจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้กับสำนักงานด้วย