กรมสรรพากรเผยแผนจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 68 ยื่นแบบถึง 8 เม.ย.69

น.ส.กุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยถึงแผนการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปีภาษี 68 ซึ่งเริ่มเปิดให้ยื่นแบบจนถึง 8 เมษายน 2569 ว่า กรมฯ ให้ความสำคัญกับการขยายภาษีไปยังผู้เสียภาษีรายใหม่ ในกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจรายใหม่ที่ประกอบธุรกิจในรูปแบบของบุคคลธรรมดา โดยเฉพาะการขายสินค้าออนไลน์ กลุ่มที่ไม่ใช่ลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือน รวมถึงอาชีพอิสระ ฟรีแลนซ์ หากมีรายได้ถึงเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด มีหน้าที่ยื่นแบบฯ ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ทางภาษีให้ถูกต้องด้วย
สำหรับสถิติย้อนหลังจากการปฏิบัติงานสำรวจเพื่อขยายฐานภาษีในช่วงปีงบประมาณ 66 -68 พบว่า การจัดเก็บภาษีผู้เสียภาษีรายใหม่ หรือกลุ่มที่ยื่นแบบและชำระภาษี มีทิศทางเพิ่มขึ้น ทั้งในแง่ของจำนวนรายและยอดเงินภาษีที่จัดเก็บได้ โดยปีงบประมาณ 2566 มีผู้เสียภาษีรายใหม่ได้ 137,089 ราย คิดเป็นยอดเงินภาษีรวมกว่า 2,410 ล้านบาท ต่อมาในปีงบ 67 มีผู้เสียภาษีรายใหม่เพิ่มขึ้นเป็น 140,133 ราย และผลักดันยอดจัดเก็บภาษีให้สูงขึ้นเป็น 2,444 ล้านบาท ส่วนปีงบประมาณ 68 มียอดผู้เสียภาษีรายใหม่พุ่งสูงถึง 170,841 ราย เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าถึง 21.91 เปอร์เซ็นต์ ส่งผลให้ผลการชำระภาษีพุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ถึง 4,560 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเติบโตแบบก้าวกระโดดสูงถึง 86.58 เปอร์เซ็นต์
