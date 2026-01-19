พท.ทำคู่มือประชาชน หวังประชาสัมพันธ์ ทำไมต้องมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

นายจาตุรนต์ ฉายแสง ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการรณรงค์ประชามติพรรคเพื่อไทย พร้อมคณะกรรมการ แถลงข้อเรียกร้องถึงคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) รวมถึงการจัดกิจกรรมรณรงค์ ว่า กิจกรรมที่จัดขึ้นแล้วตั้งแต่ที่มีการแถลงข่าวตั้งคณะกรรมการฯ ชุดนี้ คือการรณรงค์ร่วมกับภาคประชาชน การประชาสัมพันธ์ให้มีการลงประชามตินอกเขต รวมถึงเสนอให้ กกต. เสนอคูหาแนวเดียวตลอดทาง
ทั้งนี้ สิ่งที่พรรคฯ ทำไปแล้วคือ คู่มือประชาชน เพื่อเตรียมให้ข้อมูลกับประชาชนว่ารัฐธรรมนูญมีความเป็นมาอย่างไร ทำไมจึงต้องทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ทำไมพรรคเพื่อไทยจึงต้องให้ความเห็นชอบ และคู่มือเกี่ยวกับผู้สมัครว่าจะสามารถรณรงค์อย่างไรได้บ้าง โดยจะมีการเผยแพร่คู่มือประชาชนผ่านทางออนไลน์ และส่งคู่มือประชาชนให้ผู้สมัครของเราทั้งหมดผ่านออนไลน์ ซึ่งจะมีการส่งเอกสารตามไปอีกครั้ง เพื่อนำไปรณรงค์จนกว่าจะถึงวันเลือกตั้ง
ทั้งนี้ สิ่งที่พรรคฯ ทำไปแล้วคือ คู่มือประชาชน เพื่อเตรียมให้ข้อมูลกับประชาชนว่ารัฐธรรมนูญมีความเป็นมาอย่างไร ทำไมจึงต้องทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ทำไมพรรคเพื่อไทยจึงต้องให้ความเห็นชอบ และคู่มือเกี่ยวกับผู้สมัครว่าจะสามารถรณรงค์อย่างไรได้บ้าง โดยจะมีการเผยแพร่คู่มือประชาชนผ่านทางออนไลน์ และส่งคู่มือประชาชนให้ผู้สมัครของเราทั้งหมดผ่านออนไลน์ ซึ่งจะมีการส่งเอกสารตามไปอีกครั้ง เพื่อนำไปรณรงค์จนกว่าจะถึงวันเลือกตั้ง