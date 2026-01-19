"หมออ๋อง" ลงพื้นที่ช่วย 2 ผู้สมัครพรรคประชาชน ขอเสียงชาวพิษณุโลก

วันนี้ (19 ม.ค.) นายปดิพัทธ์ สันติภาดา หรือ หมออ๋อง อดีต สส.พิษณุโลก ที่ถูกตัดสิทธิทางการเมือง เดินเท้าหาเสียงช่วยผู้สมัครพรรคประชาชน 2 เขตเลือกตั้ง เพื่อไปขอคะแนนเสียงชาวพิษณุโลก เขต 1 ให้ โฟล์ค ณฐชนน เบอร์ 5 และ เขต 2 ให้เอ็กซ์ ณชพล เบอร์ 3 เพื่อเป็นตัวแทนของพี่น้องชาวพิษณุโลก ลุยงานในสภาผู้แทนราษฎร สานต่อความตั้งใจ รวมไปถึงรณรงค์ให้ผู้คนรับรู้ถึงการลงประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่ผู้คนยังสับสนอยู่มาก
ทั้งนี้ ตั้งเป้าหมายเดินเท้าจบที่ตลาดพรหมพิราม เวลา 17.00 น. โดยประมาณ ระยะทาง 26 กิโลเมตร โดยเส้นทางหลักผ่าน พิษณุโลก-ถนนเอกาทศรฐ-หัวรอ-มะขามสูง-พรหมพิราม ผ่านตำบลในเมือง ตำบลหัวรอ ตำบลปากโทก ตำบลมะขามสูง ตำบลท่าช้าง และตำบลพรหมพิราม
