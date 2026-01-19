จนท.รื้อถอนซากเครนถล่มบนถนนพระราม 2 สำเร็จแล้ว

จากกรณีคานปูนและเครน ซึ่งเป็นชิ้นส่วนและอุปกรณ์ที่ใช้ก่อสร้างทางยกระดับ โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 (M82) สายทางยกระดับบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว ช่วงเอกชัย-บ้านแพ้ว ตอน 7 (กม.30+300) ถนนพระราม 2 พื้นที่ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ถล่มลงมาทับรถยนต์ประชาชนจนมีผู้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 15 มกราคม ที่ผ่านมานั้น
วันนี้ (19 ม.ค.) เจ้าหน้าที่ได้ทำการรื้อถอนโครงเหล็ก สำนักก่อสร้างสะพาน มีการปฏิบัติงานประกอบไปด้วย การรื้อย้ายโครงเหล็กด้านหน้า, ยกตัด ส่วนหน้าและยกลง ส่วนหน้าของท่อนสุดท้ายสำเร็จ และตัดที่เหลือท่อนสุดท้าย ก่อนสำเร็จเป็นที่เรียบร้อย ส่วนงานที่เหลือคือ งานย่อยชิ้นส่วนเพื่อนำไปเก็บไว้ในจุดที่เหมาะสมต่อไป
