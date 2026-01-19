ระทึก! รถไฟความเร็วสูง 2 ขบวน ในสเปน ชนกันใกล้เมืองอาดามุซ ดับแล้ว 21 เจ็บราว 100 ราย

สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานว่า เวลา 01.39 น. วันนี้ (19 ม.ค.) ตามเวลาในประเทศไทย เกิดอุบัติเหตุรถไฟความเร็วสูง 2 ขบวน ตกรางและชนกัน บนเส้นทางใกล้เมืองอาดามุซ จังหวัดกอร์โดบา ประเทศสเปน ส่งผลให้ตู้โดยสารที่ 6, 7 และ 8 หลุดออกจากราง และพุ่งชนรถไฟอีกขบวนที่วิ่งอยู่ในรางข้างเคียง คือ Alvia 2384 เส้นทาง มาดริด - อูเอลบา ก่อนที่รถไฟขบวนหลังจะตกรางและตกลงจากคันดินสูงราว 4 เมตร ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 21 ราย และได้รับบาดเจ็บประมาณ 100 ราย มี 30 รายอาการสาหัส
ส่วนสาเหตุ เนื่องจากเส้นทางรถไฟและรางเพิ่งได้รับการปรับปรุง แต่กลับมาเกิดอุบัติเหตุนับเป็นผิดปกติอย่างยิ่ง โดยได้ระงับการเดินรถไฟความเร็วสูงหลายเส้นทางระหว่าง มาดริด–อันดาลูเซีย และระดมกำลังกู้ภัยเต็มรูปแบบ
