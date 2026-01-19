ข่าวปลอม อย่าแชร์! เพจ Energy saving Green ชวนให้ร่วมลงทุนหุ้น OR อเมซอน ไม่เป็นจริง

จากที่มีการเผยแพร่เรื่อง เพจ Energy saving Green ชวนให้ร่วมลงทุนหุ้น OR อเมซอน พอร์ตเริ่มต้น 1 หน่วย นั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบโดย บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก พบว่า เป็นข้อมูลเท็จ
ทั้งนี้ การใช้ตราสัญลักษณ์และผลิตภัณฑ์ของ Café Amazon เพื่อเชิญชวนให้ร่วมลงทุนหุ้นผ่านโซเชียลมีเดียนั้น OR ยืนยันว่า ไม่มีนโยบายเสนอขายหุ้นหรือชักชวนให้ลงทุนในลักษณะนี้ จึงขอให้ประชาชนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูล และระมัดระวังการลงทุนผ่านช่องทางที่ไม่น่าเชื่อถือ
