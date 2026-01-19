xs
หุ้นไทยเปิดภาคเช้าวันนี้ +0.72 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 5,049.79 ล.

19 ม.ค.

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (19 ม.ค.) ดัชนี Set Index เปิดภาคเช้าที่ระดับ 1,276.32 จุด ปรับขึ้น 0.72 จุด หรือเปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.06 โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งสิ้น 5,049.79 ล้านบาท