ราคาทองเปิดตลาดวันนี้ พุ่งขึ้น 500 บ. ทองรูปพรรณขายออก 69,750 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทอง ประจำวันที่ 19 มกราคม 2569 เวลา 09:04 น. (ครั้งที่ 1) ราคาปรับขึ้น 500 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% ขายออก 68,950.00 บาท รับซื้อ 68,850.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ 96.5% ขายออก 69,750.00 บาท รับซื้อ (ฐานภาษี) 67,477.16 บาท