ปิดศูนย์ปฏิบัติการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลเหตุเครนถล่มทับรถไฟ ยืนยันร่างผู้เสียชีวิตครบ 30 ราย

จากกรณีเครนรถไฟความเร็วสูงร่วงลงมาทับรถไฟเส้นทางกรุงเทพฯ - อุบลราชธานี ที่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา นั้น วันนี้ (19 ม.ค.) นายแพทย์ชยพล สุขโต รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นางสรภัส เพชรอรุณ หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณภัย กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ และนางสาวอรจิรา อาจหาญ หัวหน้างานสำนักเลขานุการและอำนวยการ ร่วมแถลงข่าวปิดศูนย์ปฏิบัติการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลเหตุการณ์เครนถล่มทับรถไฟ จ.นครราชสีมา ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
ทั้งนี้ นายวิจิตร กิจวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า หลังเกิดเหตุได้ดําเนินการจัดตั้งศูนย์พิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลขึ้น ระหว่างวันที่ 15-18 มกราคม 25689 ภาพรวมเป็นไปอย่างรวดเร็ว สามารถยืนยันร่างผู้เสียชีวิตได้ครบทั้ง 30 ราย และจะนําส่งมอบให้ญาติครบทั้งหมด
