จนท.เร่งซ่อม-คืนผิวจราจรจากถนนทรุดตัวที่พระราม 2 คาดเปิดใช้งานปกติเที่ยงนี้

จากเหตุการณ์โครงสร้างเหล็กลอนเชอร์ถล่มที่ถนนพระราม 2 จ.สมุทรสาคร นั้น วันนี้ (19 ม.ค.) ปฏิบัติการกู้ซากโครงสร้างลอนเชอร์ที่พังถล่ม บริเวณโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ถนนพระราม 2 ดำเนินการอย่างระมัดระวัง โดยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญต้องขึ้นกระเช้าใช้แก๊สตัดโครงสร้างเหล็ก พร้อมใช้เครนขนาดใหญ่ 550 ตัน จำนวน 2 คัน ช่วยพยุงชิ้นส่วนโดยทีมงานสามารถตัดโครงเหล็กส่วนที่ชี้ฟ้าออกได้แล้ว โดยมีการปิดจราจรชั่วคราว ขณะเคลื่อนย้ายเพื่อความปลอดภัย
ส่วนเหตุการณ์ถนนทรุดตัวจากท่อประปาแตกในฝั่งขาเข้ากรุงเทพฯ นั้น เจ้าหน้าที่เร่งซ่อมแซม และคืนผิวจราจรคู่ขนานได้แล้ว 1 เลน คาดว่า จะเปิดใช้งานได้ปกติในช่วงเที่ยงของวันนี้
