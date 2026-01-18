กองทัพสหรัฐฯ จ่อส่งพลร่ม 1,500 นาย คุมสถานการณ์ในมินนิโซตา

กองทัพบกสหรัฐฯ ได้สั่งการให้ทหารพลร่มจำนวนประมาณ 1,500 นาย เตรียมความพร้อมสำหรับการเคลื่อนพลเข้าสู่รัฐมินนิโซตา หากมีคำสั่ง หลังสถานการณ์ประท้วงต่อต้านหน่วยตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (ICE) ทวีความรุนแรงจนบานปลายเป็นเหตุจลาจล ส่งผลให้รัฐบาลกลางพิจารณาส่งกำลังทหารเข้าแทรกแซงสถานการณ์
ABC News รายงานโดยอ้างเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ว่า ขณะนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ยังไม่ได้มีการตัดสินใจขั้นสุดท้ายว่าจะส่งกำลังพลดังกล่าวลงพื้นที่หรือไม่ โดยระบุว่า "เรากำลังดำเนินการตามขั้นตอนที่รอบคอบเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับกองทัพบก ซึ่งไม่ได้หมายความว่าจะส่งกำลังพลไปในทันที แต่เรากำลังเตรียมทางเลือกต่าง ๆ ไว้ให้พร้อม"
เจ้าหน้าที่เปิดเผยว่า ทหารกลุ่มดังกล่าวสังกัดกองพลส่งทางอากาศที่ 11 ซึ่งประจำการอยู่ที่ฐานทัพร่วมเอลเมนดอร์ฟ-ริชาร์ดสัน ในรัฐอะแลสกา ขณะที่มีรายงานว่า ทหารสังกัดกองพลส่งทางอากาศที่ 11 ถูกเรียกตัวกลับฐานทัพตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นช่วงวันหยุดยาว เพื่อเตรียมพร้อมเป็นกองร้อยเคลื่อนที่เร็ว
ก่อนหน้านี้ เมื่อวันพฤหัสบดี ประธานาธิบดีทรัมป์ ได้ขู่ว่าจะประกาศใช้ กฎหมายปราบการจลาจล (Insurrection Act) ในรัฐมินนิโซตา โดย Insurrection Act ปี พ.ศ. 2350 เป็นกฎหมายรัฐบาลกลางที่ให้อำนาจประธานาธิบดีในการส่งกองทัพสหรัฐฯ เข้าปฏิบัติการภายในประเทศภายใต้สถานการณ์ที่รุนแรงและคับขัน โดยทรัมป์ได้แสดงท่าทีมาโดยตลอดว่าพร้อมจะบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้
สถานการณ์ความตึงเครียดในมินนิโซตาทวีความรุนแรงขึ้น หลังจากเจ้าหน้าที่หน่วยตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรสหรัฐฯ ก่อเหตุยิง เรเน่ กู๊ด คุณแม่วัย 37 ปี จนเสียชีวิตเมื่อวันที่ 7 มกราคมที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดการประท้วงไปทั่วประเทศ และสถานการณ์ยิ่งบานปลายในมินนิโซตาหลังเกิดเหตุยิงครั้งที่สองที่เกี่ยวเนื่องกันภายในเวลาเพียงหนึ่งสัปดาห์
ทั้งนี้ เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ทางการระบุว่าได้มีการระดมกำลังกองกำลังพิทักษ์มาตุภูมิ (National Guard) ประจำรัฐมินนิโซตาเข้าควบคุมพื้นที่แล้ว เนื่องจากสถานการณ์ในเมืองมินนีแอโพลิส ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของรัฐ ยังคงเต็มไปด้วยความตึงเครียด