ภท.จ่อเอาผิดมือโพสต์โยง "อนุทิน" เป็นญาติผู้ก่อตั้ง "อิตาเลียนไทย"

นายศุภชัย ใจสมุทร ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ ประธานคณะทำงานด้านกฎหมายพรรคภูมิใจไทย โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า มีผู้ใช้ชื่อ "Jaturong Hirankarn" โพสต์ข้อความว่า นายแพทย์ชัยยุทธ กรรณสูต ผู้ก่อตั้งบริษัทอิตาเลียนไทย เป็นพี่ชายของมารดานายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน จึงเป็นหลานชายแท้ๆ ของนายแพทย์ชัยยุทธ ซึ่งข้อความดังกล่าวเป็นความเท็จ และถือเป็นความผิดตามกฎหมายเลือกตั้ง สส. เพราะเป็นการใส่ร้ายด้วยข้อความอันเป็นเท็จ มีความผิดทางอาญา มีโทษจำคุก
ทั้งนี้ ทางพรรคภูมิใจไทย จะดำเนินคดีกับบุคคลผู้ใช้ชื่อดังกล่าว รวมถึงผู้ใช้จ้างวานหรือมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด ตามกระบวนการกฎหมายต่อไป