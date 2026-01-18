"คุณหญิงหน่อย" หาเสียงเมืองอุบลฯ ปลุกกระแสปราบโกงเป็นวาระแห่งชาติ

วันนี้ (18 ม.ค.) คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย ลงพื้นที่เดินหาเสียงในย่านเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี พบปะพ่อค้าแม่ค้าและประชาชน เพื่อขอคะแนนเสียงให้ "ครูอ๊อฟ" วิศรุต สวัสดิ์วร ผู้สมัคร สส. เขต 1 หมายเลข 4 พรรคไทยสร้างไทย ท่ามกลางบรรยากาศการพูดคุยถึงปัญหาปากท้องและเศรษฐกิจที่ซบเซา โดยประชาชนสะท้อนตรงกันว่าค่าครองชีพสูง รายได้ลดลง และต้นตอสำคัญมาจากการทุจริตคอร์รัปชันที่ฝังรากลึกในระบบการเมืองและราชการ
ซึ่งตรงกับสิ่งที่คุณหญิงสุดารัตน์ ประกาศจุดยืนให้การปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ รวมทั้งจะสนับสนุนการให้อำนาจประชาชน 50,000 ราย สามารถถอดถอนนักการเมืองที่โกงชาติ ไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สส. สว., และองค์กรอิสระ ศาลรัฐธรรมนูญ ที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่สุจริต หากโกง คนเหล่านี้ต้องหลุดจากตำแหน่งโดยน้ำมือของประชาชน โดยดำเนินการควบคู่ไปกับการเปิดเผยงบประมาณแบบเรียลไทม์ เพื่อสร้างความโปร่งใสและปิดช่องทางการทุจริตอย่างเป็นระบบ
คุณหญิงสุดารัตน์ ย้ำด้วยว่า คนไทยถูกโกงเงินจากคอร์รัปชันปีละกว่า 500,000 ล้านบาท ส่งผลให้ประเทศยากจนและด้อยพัฒนา แม้งบประมาณแผ่นดินจะเพิ่มขึ้นเกือบ 4 ล้านล้านบาทต่อปี แต่กลับไม่ถูกนำไปยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างแท้จริง พร้อมย้ำว่า หากไม่สามารถแก้ปัญหาคอร์รัปชันได้ เศรษฐกิจไทยจะเติบโตต่ำไม่เกินร้อยละ 2 ต่อปีอย่างยาวนาน ซึ่ง OECD ได้ประเมินว่า การคอร์รัปชันของไทย ทำให้ GDP ของประเทศหดหายไปถึง 3% ต่อปี
หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย ย้ำเจตจำนงที่แน่วแน่ในการสร้างการเมืองสุจริตตั้งแต่วันแรกที่เข้าสู่การทำงานการเมือง เคยคุมงานกระทรวงใหญ่ที่สำคัญมาแล้ว 4 กระทรวง คุมงบประมาณมากว่า 1 ล้านล้าน โดยไม่มีการทุจริต พร้อมย้ำว่า ตนมีประสบการณ์ รู้ว่าจะป้องกันการโกงได้อย่างไร ยืนยันว่า ตนเองไม่โกง และสามารถป้องกันไม่ให้คนอื่นมาโกงชาติได้ด้วย
นอกจากนี้ พรรคไทยสร้างไทยยังชูนโยบายรื้อโครงสร้างรัฐราชการ ด้วยการพักใช้ใบอนุญาตที่เป็นอุปสรรคต่อการทำมาหากิน 1,000 ฉบับ ปฏิวัติการศึกษาให้เรียนฟรีจบปริญญาตรีตั้งแต่อายุ 18 ปี และดูแลคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัย ผ่านคูปองสร้างเด็กไทย และบำนาญประชาชน เพื่อสร้างโอกาสที่เท่าเทียม ฟื้นฟูเศรษฐกิจ และนำประเทศไทยกลับสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนในการเลือกตั้งปี 2569