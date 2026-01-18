"ยศชนัน" ไม่สะทก "นิด้าโพล" ตามหลัง ปชน. แย้ม! เตรียมปล่อยหมัดเด็ดโค้งสุดท้าย

นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงผลสำรวจความคิดเห็นของนิด้าโพล ที่ระบุว่า ชาวเชียงใหม่เลือกพรรคและตัวแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคประชาชน ซึ่งคะแนนนำพรรคเพื่อไทย ว่า เรื่องนี้ยังไม่มีความกังวลอะไร เนื่องจากเราลงพื้นที่มาก่อน และเรามองเห็นหลายส่วน สำหรับเรื่องโพล มีหลายโพลอยู่พอสมควร ซึ่งวันนี้เขายังไม่ได้เปิดเผยออกมา เป็นโพลที่พรรคเพื่อไทยนำอยู่เยอะพอสมควร ตรงนี้ทำให้เรามั่นใจและเป็นหนึ่งในความคิดเห็นต่างๆ ที่ทำให้จำเป็นต้องทำงานหนักขึ้น แต่ขวัญกำลังใจยังดีอยู่
เมื่อถามว่าจะมีคณะใหญ่ลงพื้นที่หาเสียงย้ำในจังหวัดเชียงใหม่อีกหรือไม่ เพื่อให้ความมั่นใจว่าสามารถยึดพื้นที่คืนได้ นายยศชนัน กล่าวว่า ตอนนี้ทีมงานวางแผนในการย้ำพื้นที่ พยายามลงในทุกพื้นที่ ทั้งแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย ทั้ง สส. บัญชีรายชื่อ ก็พยายามกระจายตัวกันลงพื้นที่ ที่สำคัญที่สุดการทำงานอย่างหนัก ของ สส.เขตของเรา พิสูจน์มาแล้วว่าไม่ได้เพิ่งลงพื้นที่ในช่วงเลือกตั้ง แต่ทุกคนลงพื้นที่ก่อนหน้านี้แล้ว
เมื่อถามว่าโพลของสื่อมวลชน ยังมีความนิยมเป็นอันดับ 1 และมีความแตกต่างจากหลายสำนักโพลที่ยังมีคะแนนเป็นรองนั้น นายยศชนัน กล่าวว่า แน่นอนว่า ตอนนี้ยังไม่จบ เรายังเหลือเวลาอีก 2 สัปดาห์ ความเปลี่ยนแปลงสามารถเกิดขึ้นได้ ในจุดนี้ถ้ามอง สส.ทุกคนของเราต้องทำงานเพิ่มเติมอย่างหนัก เพื่อสื่อสารกับพี่น้องประชาชน ตนเชื่อว่าครั้งนี้คือการเลือกตั้งแห่งความเปลี่ยนแปลง และเป็นความหวังให้พี่น้องประชาชนทุกคน และในสัปดาห์สุดท้ายจะเป็นสัปดาห์ที่เราสื่อสารนโยบายจริงๆ แล้วทุกคนจะนำนโยบายตรงนี้มาเปรียบเทียบ หลายคนยังไม่ได้ตัดสินใจในการเลือกตั้งครั้งนี้ เพราะฉะนั้นโอกาสของเรายังมีอยู่ มั่นใจว่าวันนี้เราพร้อมเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล