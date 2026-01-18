สิงห์รถบรรทุกกว่า 150 คัน รวมตัว ถ.พระราม 2 ร้องผ่อนปรนกฎพักรถ

ช่วงบ่ายวันนี้ ผู้ประกอบการรถบรรทุกกว่า 150 คัน รวมตัวกันบริเวณปั๊มน้ำมันริมถนนพระราม 2 กม.ที่ 79 อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม โดยนำรถบรรทุกมาจอดเรียงราย พร้อมติดป้ายข้อความรอบคันรถ เรียกร้องให้ยกเลิกหรือระงับกฎหมายเกี่ยวกับเวลาการเดินรถ
แกนนำกลุ่มผู้ประกอบการฯ ระบุว่า เดือดร้อนจากการบังคับใช้กฎหมายที่กำหนดให้ผู้ขับรถบรรทุกขับรถติดต่อกันได้ไม่เกิน 4 ชั่วโมง และต้องพักอย่างน้อย 30 นาที รวมระยะเวลาขับรถต้องไม่เกิน 8-10 ชั่วโมง ในรอบ 24 ชั่วโมง ทำให้ใน 1 วัน ผู้ขับขี่ทำงานได้เพียง 10 ชั่วโมง และต้องจอดหยุดพักนานกว่า 14 ชั่วโมง ซึ่งไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง และยังอาจทำให้เกิดการขับรถเร็วขึ้น เพื่อเร่งทำเวลา จึงเรียกร้องให้ทบทวนกฎหมายดังกล่าว คืนเวลาการทำงาน ให้บริหารจัดการเวลาขับขี่ในรอบ 24 ชั่วโมง ได้ยืดหยุ่นขึ้น หรือพิจารณาแยกประเภทรถในการบังคับใช้กฎหมาย พร้อมนำหนังสือเรียกร้องยื่นตัวแทนอธิบดีกรมการขนส่งทางบก