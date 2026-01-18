"เท้ง" ขอบคุณชาวเชียงใหม่หนุนเป็นนายกฯ ยันพร้อมส่งต่อนโยบาย-ภารกิจสร้างรัฐบาลประชาชน

นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน กล่าวถึงกรณีผลสำรวจของนิด้าโพล ที่สำรวจกรณีบุคคลที่คนเชียงใหม่จะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้ ซึ่งพบว่าอันดับ 1 ร้อยละ 31.40 คือนายณัฐพงษ์ ขอขอบคุณประชาชนใน จ.เชียงใหม่ ที่สะท้อนออกมาผ่านผลโพลที่ตนได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้น
"พวกเราเชื่อว่า ประชาชนทุกคนไม่มีพรรคการเมืองใดเป็นเจ้าของ อีกทั้งในผลโพลยังมีส่วนอีก 10 กว่าเปอร์เซ็นต์ที่ยังไม่ตัดสินใจ ก็เป็นหน้าที่ของตนในฐานะหัวหน้าพรรค ในการทำความเข้าใจกับประชาชนมากยิ่งขึ้น พร้อมส่งต่อนโยบาย ความตั้งใจและภารกิจในการสร้างรัฐบาลประชาชน"