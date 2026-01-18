แถลงปิดศูนย์พิสูจน์อัตลักษณ์เหยื่อเครนถล่มทับรถไฟ ส่งมอบร่างให้ญาติทั้งหมดภายในวันนี้

นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนายวิจิตร กิจวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นําเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกันแถลงข่าวปิดศูนย์ปฏิบัติการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลเหตุการณ์เครนถล่มทับรถไฟ จ.นครราชสีมา ณ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า การแก้ไขปัญหาสถานการณ์ในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ตั้งแต่ขั้นตอนการนําผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตส่งไปยังโรงพยาบาลสีคิ้วต่อเนื่องมายังโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เพื่อทําการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล ซึ่งการดําเนินการทุกอย่างเป็นไปอย่างรวดเร็วเพื่อให้ญาติสามารถรับร่างผู้เสียชีวิตนํากลับไปประกอบพิธีทางศาสนาโดยเร็วที่สุด
ด้านนายวิจิตร กิจวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า หลังเกิดเหตุได้ดําเนินการจัดตั้งศูนย์พิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลขึ้นระหว่างวันที่ 15-18 มกราคม 25689 ภาพรวมเป็นอย่างรวดเร็วจนล่าสุดสามารถยืนยันร่างผู้เสียชีวิตได้ครบทั้ง 30 ราย และจะนําส่งมอบให้ญาติครบทั้งหมดภายในวันนี้
นอกจากนี้ ทางจังหวัดนครราชสีมาได้ดูแลเรื่องของอาหาร ที่พักและได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิฮุก 31 จ.นครราชสีมา ในการนําส่งร่างผู้เสียชีวิตกลับสู่ภูมิลําเนา
สำหรับภาพรวมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น มีผู้โดยสารจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ 157 คน เป็นพนักงานรถไฟ 5 คน มีผู้โดยสารลงระหว่างทาง 12 คน ขึ้นใหม่ระหว่างทาง 7 คน ทําให้ขณะเกิดเหตุมีผู้โดยสารประสบเหตุ 157 คน และมีคนงานของบริษัทอิตาเลียนไทยบาดเจ็บร่วมเพิ่ม 4 คน รวมผู้ประสบเหตุในครั้งนี้ทั้งสิ้น 161 คน มีผู้เสียชีวิต 30 ราย บาดเจ็บ 71 ราย นอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลต่างๆ 16 ราย มีเคสสีแดง 4 ราย หนึ่งในนั้นคือเด็กทารกวัย 1 ขวบ 10 เดือน ล่าสุดอาการดีขึ้นตามลําดับยังเฝ้าระวังใกล้ชิด