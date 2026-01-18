กกต. แนะตรวจสอบชื่อ สส. ผ่าน Smart Vote

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งว่า ใกล้วันเลือกตั้ง สส. และออกเสียงประชามติ ในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์นี้ การตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและผู้สมัครรับเลือกตั้ง ทำได้ง่ายนิดเดียว ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง, แบบบัญชีรายชื่อ รวมทั้งรายชื่อบุคคลที่แต่ละพรรคเสนอเป็น แคนดิเดตนายกฯ การตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง สส. การออกเสียงประชามติ รวมถึงหน่วยเลือกตั้ง ได้ที่ Application Smart Vote และสามารถเข้าใช้งานได้โดยสแกน QR Code เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้ง Application Smart Vote บนโทรศัพท์มือถือ
"การเลือกตั้งทั่วไป" และ "ทำประชามติ" จะเกิดขึ้นในวันเดียวกันคือ 8 กุมภาพันธ์ การเลือกตั้งครั้งนี้ จะมีบัตรทั้งหมด 3 ใบ ใบที่ 1 สำหรับเลือก สส. เขต ใบที่ 2 สำหรับ สส. บัญชีรายชื่อ และใบที่ 3 สำหรับทำประชามติ โดยมีคำถามว่า "ท่านเห็นชอบว่าสมควรมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่" ถ้าประชามติ "ผ่าน" จะมี "ส.ส.ร." มาร่างกติกาใหม่ แต่ถ้า "ไม่ผ่าน" หรือคนมาน้อยก็จะใช้กติกาเดิมต่อไป คือ รัฐธรรมนูญปี 2560 ขอเชิญชวนพร้อมใจไปเลือกตั้ง สส และออกเสียงประชามติ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ เวลา 08.00-17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้ง ที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน"