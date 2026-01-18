ทูตอียูเรียกถกด่วน หลัง "ทรัมป์" ขู่เก็บภาษีประเทศที่ขวางทางยึดกรีนแลนด์

เอกอัครราชทูตจาก 27 ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป (EU) เตรียมประชุมนัดพิเศษในวันนี้ (18 ม.ค.) หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ประกาศกร้าวว่าจะเดินหน้าเก็บภาษีชาติพันธมิตรยุโรปเพิ่มจนกว่าสหรัฐฯ จะซื้อกรีนแลนด์ได้สำเร็จ
ประเทศไซปรัส ในฐานะประธานหมุนเวียนของสหภาพยุโรป แถลงเมื่อช่วงค่ำวันเสาร์ว่า ได้เรียกประชุมด่วนในวันอาทิตย์ โดยทูตจาก 27 ประเทศสมาชิกจะมาหารือถึงขั้นตอนต่อไปที่จะดำเนินการร่วมกันเพื่อตอบโต้ความพยายามของสหรัฐฯ ที่จะเข้าควบคุมกรีนแลนด์ โดยการประชุมจะเริ่มขึ้นในเวลาประมาณ 17.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น หรือตรงกับ 23.00 น. ตามเวลาประเทศไทย
ประธานาธิบดีทรัมป์ ได้โพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์ม Truth Social ว่า มาตรการภาษีในอัตรา 10% จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์นี้ สำหรับสินค้าจากประเทศเดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน ฝรั่งเศส เยอรมนี สหราชอาณาจักร เนเธอร์แลนด์ และฟินแลนด์
นอกจากนี้ ทรัมป์ ยังเตือนว่าอัตราภาษีดังกล่าวจะพุ่งสูงขึ้นเป็น 25% ในวันที่ 1 มิถุนายน และจะคงอยู่เช่นนั้นจนกว่าจะมีการบรรลุข้อตกลงให้สหรัฐฯ เข้าซื้อกรีนแลนด์ ซึ่งเขาให้เหตุผลว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของโลก
"สันติภาพโลกกำลังตกอยู่ในอันตราย จีนและรัสเซียต้องการกรีนแลนด์ และเดนมาร์กก็ทำอะไรไม่ได้" ทรัมป์ระบุ พร้อมอ้างว่ากรีนแลนด์ได้รับการปกป้องโดยสุนัขลากเลื่อนสองคันเท่านั้น
โพสต์ดังกล่าวของผู้นำสหรัฐฯ สร้างความไม่พอใจไปทั่วยุโรป โดยเออร์ซูลา ฟอน เดอร์ เลเยน ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป และอันโตนิโอ กอสตา ประธานคณะมนตรียุโรป ได้โพสต์ข้อความผ่าน X ร่วมกันว่า "มาตรการภาษีนี้จะทำลายความสัมพันธ์ข้ามมหาสมุทรแอตแลนติก และเสี่ยงที่จะทำให้เกิดวงจรความขัดแย้งที่อันตราย"
ด้านประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครง ของฝรั่งเศส กล่าวว่า การกระทำของสหรัฐฯ เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ พร้อมยืนยันว่า "ไม่มีคำขู่ใดที่จะมาสั่นคลอนจุดยืนของเราได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องในยูเครน หรือในกรีนแลนด์ก็ตาม"
ขณะที่เคียร์ สตาร์เมอร์ นายกรัฐมนตรีอังกฤษ ระบุว่า การขู่เก็บภาษีครั้งนี้เป็นเรื่องที่ผิดอย่างสิ้นเชิง พร้อมเสริมว่า รัฐบาลอังกฤษจะหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นหารือกับรัฐบาลทรัมป์ โดยตรง
นายกรัฐมนตรีอังกฤษระบุในแถลงการณ์ว่า "การใช้มาตรการภาษีกับพันธมิตร เพียงเพราะพวกเขาพยายามรักษาความมั่นคงร่วมกันในฐานะสมาชิก NATO เป็นเรื่องที่ผิดอย่างยิ่ง และแน่นอนว่าเราจะดำเนินการเรื่องนี้โดยตรงกับรัฐบาลสหรัฐฯ ต่อไป"