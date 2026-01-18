"แม่ทัพกุ้ง" โต้เฟกนิวส์! ปัดเตือนอดีตผู้บังคับบัญชา ชี้ข้อมูลเท็จหวังปั่นแตกแยก

พล.อ.บุญสิน พาดกลาง ที่ปรึกษาผู้บัญชาการทหารบก กล่าวถึงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในลักษณะการกล่าวอ้างว่าได้มีการพูดเตือนอดีตผู้บังคับบัญชา โดยยืนยันอย่างชัดเจนว่า ข้อความดังกล่าวไม่เป็นความจริง และเป็นข้อมูลเท็จที่มีลักษณะสร้างความแตกแยกในสังคม
พล.อ.บุญสิน ระบุว่า ตนไม่เคยไปบรรยายหรือให้สัมภาษณ์ในลักษณะตามที่มีการเผยแพร่ในที่ใดมาก่อน พร้อมเน้นย้ำว่า ปัจจุบันประเทศชาติกำลังเผชิญกับปัญหาการขาดความรัก ความสามัคคี และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างพลังให้ประเทศเดินหน้าได้อย่างมั่นคง
"ความรักและความสามัคคีของคนในชาติ จะเป็นพลังสำคัญที่นำพาประเทศไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง"
พร้อมกันนี้ พล.อ.บุญสิน ยังขอความร่วมมือไปยังพี่น้องประชาชนให้ใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสาร โดยเฉพาะข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยัน และขอให้หลีกเลี่ยงการส่งต่อหรือแชร์ข้อความดังกล่าว เพื่อไม่ให้เกิดการขยายผลของข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงและส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม