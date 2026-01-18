"ปวีณา" นำทีม "กล้าธรรม" รับฟังเสียงสะท้อนพี่น้องชาวไทยเชื้อสายอินเดีย

นางปวีณา หงสกุล ประธานที่ปรึกษาฝ่ายสังคม พรรคกล้าธรรม ในฐานะผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคกล้าธรรม และนายนิกร ชัจเดว์ สส.บัญชีรายชื่อ ทีมนโยบายด้านเศรษฐกิจพรรคกล้าธรรม นำคณะผู้สมัคร สส.กทม. พรรคกล้าธรรม เดินทางไปเยี่ยมเยียนและพบปะพี่น้องชาวไทยเชื้อสายอินเดีย รวมถึงศาสนิกชนชาวฮินดูและซิกข์ เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะในการร่วมกันสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
จุดแรก นางปวีณาและคณะเดินทางไปยังวัดเทพมณเฑียร หรือสมาคมฮินดูสมาช ถนนศิริพงษ์ แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ โดยได้เข้ากราบสักการะองค์เทพศักดิ์สิทธิ์ภายในศาสนสถาน ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคณะกรรมการวัดและพี่น้องประชาชนที่มาทำบุญ โอกาสนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของชุมชนชาวไทยเชื้อสายอินเดีย ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจย่านเมืองเก่า และแนวทางการส่งเสริมสวัสดิการสังคมให้เข้าถึงคนทุกกลุ่ม
ต่อมาเวลา 11.00 น. นางปวีณา และคณะ ได้เดินทางไปยัง คุรุดวาราศรีคุรุสิงห์สภา หรือวัดซิกข์ ย่านลิตเติ้ลอินเดีย พาหุรัด แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นวัดซิกข์แห่งแรกในประเทศไทย และเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวซิกข์ โดยคณะได้เข้ากราบพระมหาคัมภีร์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ก่อนร่วมพูดคุยกับคณะกรรมการวัดเพื่อรับฟังปัญหาเชิงลึกด้านการประกอบอาชีพ รวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ จากคนในชุมชน
นางปวีณา กล่าวว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้มีผู้สมัคร สส.กทม. พรรคกล้าธรรม และทีมเศรษฐกิจของพรรค เข้าร่วม เพื่อพบปะผู้นำทางศาสนาและพี่น้องชาวไทยเชื้อสายอินเดียที่นับถือศาสนาฮินดู โดยวัดเทพมณเฑียร ถือเป็นศาสนสถานเก่าแก่ และเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชน ซึ่งชาวฮินดูในประเทศไทยมีจำนวนราว 2.3 ล้านคน และมีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ พี่น้องชาวไทยเชื้อสายอินเดียคือคนไทยเช่นเดียวกับพวกเราทุกคน อยู่ร่วมกับสังคมไทยมานาน สร้างเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้ประเทศ วันนี้เราจึงตั้งใจมาพูดคุยเรื่องเศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ ให้กำลังใจ และรับฟังปัญหาอย่างจริงใจ ตามนโยบายของพรรคที่ย้ำชัดว่าจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
นางปวีณา เปิดเผยว่า ประเด็นหลักที่ได้รับฟังจากทั้งชาวฮินดูและชาวซิกข์ ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับเรื่องเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ เนื่องจากเป็นกลุ่มที่ทำงานด้านการค้าและธุรกิจ ซึ่งมีส่วนช่วยสร้างรายได้ให้กับประเทศ โดยพรรคพร้อมสนับสนุนและผลักดันนโยบายที่ช่วยเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชน
นอกจากนี้ ยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นสังคมและการทำงานร่วมกับภาคประชาชน รวมถึงมูลนิธิที่ให้ความช่วยเหลือผู้หญิงและผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิ ซึ่งเป็นงานที่ทำร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อแก้ไขปัญหาสังคมอย่างบูรณาการ