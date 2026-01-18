"จุรินทร์" มั่นใจเลือกตั้งรอบนี้ ปชป.มีโอกาสปักธง กทม.

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ ร่วมกับนายราเมศ รัตนเชวง ผู้สมัคร สส. บัญชีรายชื่อของพรรค ลงพื้นที่เขตลาดพร้าว - บึงกุ่ม เพื่อช่วยหาเสียงให้กับนายภาณุพงศ์ ลักษณวิศิษฏ์ หรือ น้องก๊อด หมายเลข 8 ที่ตลาดโพธิ์สุวรรณ นวลจันทร์ 56
โดยทั้งนายจุรินทร์ และนายราเมศ ได้ร่วมกับนายภานุพงศ์ เดินแจกเอกสารหมายเลข 8 และหมายเลข 27 ให้กับประชาชนที่มาจับจ่ายที่ตลาด ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่น หลายคนเข้ามาทักทายขอถ่ายรูป ขอจับมือ มอบดอกไม้ให้กำลังใจ ตลอดจนนำขนมมามอบให้
จากนั้น ได้ขึ้นรถแห่ไปตามถนนนวลจันทร์ – มัสยิดมิฟตาฮุ้ลยีนาน – หมู่บ้านสวนทอง สิ้นสุดที่วัดนวลจันทร์
นายจุรินทร์ ได้กล่าวถึงการเลือกตั้งในเขตกรุงเทพมหานครของพรรคประชาธิปัตย์ ว่า พรรคไม่มีที่นั่งใน กทม. แม้แต่ที่นั่งเดียวมา 2 ครั้งติดต่อกันแล้ว แต่คราวนี้มีโอกาสเป็นไปได้มากที่จะสามารถปักธงในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้ ดูจากเสียงตอบรับที่ดีขึ้นจากพี่น้องชาวกรุงเทพฯ และผลการสำรวจ รวมทั้งผลการวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญต่างๆ จึงขอถือโอกาสนี้เชิญชวนพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครทุกท่านมาร่วมกันสร้างการเมืองสุจริตกับพรรคประชาธิปัตย์ ด้วยการเลือกผู้สมัครของพรรคทั้ง 33 เขต ใน กทม. รวมทั้งบัญชีรายชื่อพรรคเบอร์ 27 ให้มากที่สุด เพราะการเมืองสุจริตจะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้ประเทศ ไม่ว่าการเมืองเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคงดีขึ้นได้ และส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ของพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครรวมทั้งคนไทยทุกคนในที่สุด