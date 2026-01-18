นิด้าโพลเผย คนเชียงใหม่หนุน "เท้ง" เป็นนายกฯ

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลการสำรวจเรื่อง "เลือกตั้ง 69 ของคนเชียงใหม่" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 9 – 14 มกราคม 2569 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งในจังหวัดเชียงใหม่ กระจายทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,067 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ปี 69 ของคนจังหวัดเชียงใหม่
จากการสำรวจเมื่อถามถึงบุคคลที่คนเชียงใหม่จะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้ พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 31.40 ระบุว่าเป็น นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ (พรรคประชาชน) อันดับ 2 ร้อยละ 19.40 ระบุว่าเป็นนายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ (พรรคเพื่อไทย) อันดับ 3 ร้อยละ 15.65 ระบุว่าเป็น นายอนุทิน ชาญวีรกูล (พรรคภูมิใจไทย)
อันดับ 4 ร้อยละ 12.09 ระบุว่า ยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ อันดับ 5 ร้อยละ 4.12 ระบุว่าเป็น นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (พรรคประชาธิปัตย์) อันดับ 6 ร้อยละ 3.66 ระบุว่าเป็น พลเอกรังษี กิติญาณทรัพย์ (พรรคเศรษฐกิจ) อันดับ 7 ร้อยละ 3.19 ระบุว่าเป็น นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ (พรรคเพื่อไทย) อันดับ 8 ร้อยละ 2.53 ระบุว่าเป็น คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ (พรรคไทยสร้างไทย) อันดับ 9 ร้อยละ 1.78 ระบุว่าเป็น นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล (พรรคประชาชน) อันดับ 10 ร้อยละ 1.03 ระบุว่าเป็น ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคไทยก้าวใหม่)
ขณะที่ร้อยละ 5.15 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ (พรรคเพื่อไทย) พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค (พรรครวมไทยสร้างชาติ) พลตำรวจเอกเสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (พรรคเสรีรวมไทย) ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า (พรรคกล้าธรรม) นายวีระยุทธแกาญจน์ชูฉัตร (พรรคประชาชน) นางสาวกชพร เวโรจน์ (พรรคก้าวอิสระ) นายจตุพร บุรุษพัฒน์แ(พรรคโอกาสใหม่) นายแพทย์วรงค์ เดชกิจวิกรม (พรรคไทยภักดี) นายกรณ์ จาติกวณิช (พรรคประชาธิปัตย์) นายกัณวีร์ สืบแสง(พรรคพลวัต) นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว (พรรคภูมิใจไทย) นายชวน หลีกภัย (พรรคประชาธิปัตย์) นายแพทย์ไกร ดาบธรรม (พรรคเพื่อไทย) นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ และไม่ประสงค์ลงคะแนน (Vote No)
สำหรับพรรคการเมืองที่คนเชียงใหม่มีแนวโน้มในการเลือก สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 37.39 ระบุว่าเป็น พรรคประชาชน อันดับ 2 ร้อยละ 31.68 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย อันดับ 3 ร้อยละ 13.50 ระบุว่าเป็นพรรคภูมิใจไทย อันดับ 4 ร้อยละ 5.15 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 5 ร้อยละ 4.03 ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย์ อันดับ 6 ร้อยละ 2.81 ระบุว่าเป็น พรรคเศรษฐกิจ อันดับ 7 ร้อยละ 1.69 ระบุว่าเป็น พรรคไทยสร้างไทย
ขณะที่ร้อยละ 3.75 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ พรรคกล้าธรรม พรรคไทยก้าวใหม่ พรรครวมไทยสร้างชาติ พรรคเสรีรวมไทย พรรคโอกาสใหม่ พรรคก้าวอิสระ พรรคไทยภักดี พรรคพลวัต และไม่ประสงค์ลงคะแนน (Vote No)
ท้ายที่สุด เมื่อถามถึงพรรคการเมืองที่คนเชียงใหม่มีแนวโน้มในการเลือก สส. แบบบัญชีรายชื่อ พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 37.39 ระบุว่าเป็น พรรคประชาชน อันดับ 2 ร้อยละ 30.08 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย อันดับ 3 ร้อยละ 14.06 ระบุว่าเป็น พรรคภูมิใจไทย อันดับ 4 ร้อยละ 5.25 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 5 ร้อยละ 3.85 ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย์
อันดับ 6 ร้อยละ 3.09 ระบุว่าเป็น พรรคเศรษฐกิจ อันดับ 7 ร้อยละ 1.69 ระบุว่าเป็น พรรคไทยสร้างไทย อันดับ 8 ร้อยละ 1.31 ระบุว่าเป็น พรรครวมไทยสร้างชาติ อันดับ 9 ร้อยละ 1.03 ระบุว่าเป็น พรรคไทยก้าวใหม่ ร้อยละ 1.88 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ พรรคกล้าธรรม พรรคเสรีรวมไทย พรรคก้าวอิสระ พรรคโอกาสใหม่ พรรคไทยภักดีพรรคปวงชนไทย พรรคพลวัต พรรคพลังประชารัฐ และไม่ประสงค์ลงคะแนน (Vote No) และร้อยละ 0.37 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ