อินเดียสั่งปรับ 'IndiGo' หลังยกเลิกเที่ยวบินทำผู้โดยสารตกค้างนับแสน

หน่วยงานกำกับดูแลการบินพลเรือนของอินเดียสั่งลงโทษปรับสายการบิน อินดิโก้ (IndiGo) เป็นเงินจำนวน 2.45 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากกรณียกเลิกเที่ยวบินขนานใหญ่เมื่อเดือนที่ผ่านมา
โดยเหตุการณ์ความล่าช้าและการยกเลิกเที่ยวบินครั้งใหญ่เกิดขึ้นในช่วงวันที่ 3-5 ธันวาคม 2568 โดยสายการบินอินดิโก้ยกเลิกเที่ยวบิน 2,507 เที่ยวบิน และอีก 1,852 เที่ยวบินประสบปัญหาล่าช้า ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้มีผู้โดยสารติดค้างตามสนามบินต่างๆ ทั่วประเทศอินเดียมากกว่า 300,000 คน
ทั้งนี้ อินดิโก้ เป็นสายการบินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอินเดีย โดยมีฝูงบินมากกว่า 400 ลำ และปกติจะให้บริการเที่ยวบินประมาณ 2,300 เที่ยวต่อวัน จากสนามบินภายในประเทศกว่า 90 แห่ง และสนามบินระหว่างประเทศ 40 แห่ง