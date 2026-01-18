สวนดุสิตโพลเผย นโยบาย ปชน.โดดเด่น ได้เปรียบ 4 จาก 5 นโยบายหลัก

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ เรื่อง "นโยบายกับพรรคการเมืองในการเลือกตั้ง 69" กลุ่มตัวอย่างจำนวน 2,586 คน ระหว่างวันที่ 13-16 มกราคม 2569 สรุปผลได้ดังนี้
1. ประชาชนคิดว่า "พรรคการเมืองไทย" พรรคใดมีนโยบายโดดเด่น/ได้เปรียบในประเด็นต่างๆ ต่อไปนี้
- การเมืองและความมั่นคง
อันดับ 1 ปชน. 38.14%
อันดับ 2 พท. 26.27%
อันดับ 3 ภท. 19.90%
อันดับ 4 ศก. 8.82%
อันดับ 5 ปชป. 6.87%
- การศึกษา
อันดับ 1 ปชน. 43.93%
อันดับ 2 พท. 28.86%
อันดับ 3 ภท. 11.74%
อันดับ 4 ปชป. 10.15%
อันดับ 5 ทกม. 5.32%
- การเกษตร
อันดับ 1 ปชน. 35.82%
อันดับ 2 พท. 30.87%
อันดับ 3 ภท. 21.14%
อันดับ 4 ปชป. 7.61%
อันดับ 5 กธ. 4.56%
- ปากท้อง/ค่าครองชีพ
อันดับ 1 พท. 35.63%
อันดับ 2 ปชน. 33.58%
อันดับ 3 ภท. 19.33%
อันดับ 4 ปชป. 7.97%
อันดับ 5 กธ. 3.49%
- แก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน
อันดับ 1 ปชน. 38.89%
อันดับ 2 พท. 26.64%
อันดับ 3 ภท. 15.25%
อันดับ 4 ปชป. 10.18%
อันดับ 5 ศก. 8.04%
* หมายเหตุ
ชื่อพรรค/ตัวย่อ : กล้าธรรม (กธ.), ไทยก้าวใหม่ (ทกม.), ประชาชน (ปชน.), ประชาธิปัตย์ (ปชป.), เพื่อไทย (พท.), ภูมิใจไทย (ภท.), เศรษฐกิจ (ศก.)
2. ประชาชนจะเลือกพรรคการเมืองใดแบบบัญชีรายชื่อ (ปาร์ตี้ลิสต์)
อันดับ 1 ร้อยละ 34.11 ระบุ ประชาชน
อันดับ 2 ร้อยละ 18.37 ระบุ เพื่อไทย
อันดับ 3 ร้อยละ 17.13 ระบุ ภูมิใจไทย
อันดับ 4 ร้อยละ 10.25 ระบุ ประชาธิปัตย์
อันดับ 5 ร้อยละ 4.25 ระบุ ไทยสร้างไทย
ขณะที่ร้อยละ 12.56 ระบุ อื่นๆ และ ร้อยละ 3.33 ยังไม่ตัดสินใจ
3. ประชาชนจะเลือก สส. เขต สังกัดพรรคใด
อันดับ 1 ร้อยละ 33.14 ระบุ ประชาชน
อันดับ 2 ร้อยละ 19.49 ระบุ เพื่อไทย
อันดับ 3 ร้อยละ 17.63 ระบุ ภูมิใจไทย
อันดับ 4 ร้อยละ 8.28 ระบุ ประชาธิปัตย์
อันดับ 5 ร้อยละ 3.09 ระบุ เศรษฐกิจ
ขณะที่ร้อยละ 14.97 ระบุ อื่นๆ และ ร้อยละ 3.40 ยังไม่ตัดสินใจ
4. ประชาชนอยากให้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป
อันดับ 1 ร้อยละ 34.34 ระบุ ณัฐพงษ์ (ปชน.)
อันดับ 2 ร้อยละ 19.91 ระบุ ยศชนัน (พท.)
อันดับ 3 ร้อยละ 16.13 ระบุ อนุทิน (ภท.)
อันดับ 4 ร้อยละ 10.36 ระบุ อภิสิทธิ์ (ปชป.)
อันดับ 5 ร้อยละ 4.45 ระบุ พลเอก รังษี (ศก.)
ขณะที่ร้อยละ 9.08 ระบุ อื่นๆ และ ร้อยละ 5.73 ยังไม่ตัดสินใจ
สรุปวิเคราะห์ผลโพล "นโยบายกับพรรคการเมืองในการเลือกตั้ง 69" พบว่า พรรคประชาชนถือเป็นพรรคที่มีความได้เปรียบมากที่สุดถึง 4 นโยบาย คือ ด้านการเมืองและความมั่นคง ร้อยละ 38.14 ด้านการศึกษา ร้อยละ 43.93 ด้านการเกษตร ร้อยละ 35.82 และ ด้านการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน ร้อยละ 39.89
ส่วนพรรคเพื่อไทย มีความได้เปรียบ 1 นโยบาย คือ ด้านปากท้อง/ค่าครองชีพ ร้อยละ 35.63
ทั้งนี้ ถ้ามีการเลือกตั้ง กลุ่มตัวอย่างจะเลือกพรรคประชาชน ร้อยละ 34.11 รองลงมา คือ เพื่อไทย ร้อยละ 18.37 และเลือก สส. เขต สังกัดพรรคประชาชน ร้อยละ 33.14 รองลงมาคือ เพื่อไทย ร้อยละ 19.49 โดยบุคคลที่อยากให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป คือ ณัฐพงษ์ (ปนช.) ร้อยละ 34.34 ยศชนัน (พท.) ร้อยละ 19.91 และ อนุทิน (ภท.) ร้อยละ 16.13
ดร.พรพรรณ บัวทอง ประธานสวนดุสิตโพล ระบุว่า เมื่อพิจารณาตามนโยบาย พบว่า พรรคประชาชน เป็นพรรคที่มีนโยบายโดดเด่นถึง 4 จาก 5 นโยบายหลัก ได้แก่ การเมืองและความมั่นคง การศึกษา การเกษตร และ การแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน ขณะเดียวกัน พรรคประชาชนยังคงเป็นพรรคที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง โดยต้องจับตาว่า พรรคการเมืองแต่ละพรรคจะงัดกลยุทธ์หาเสียงใดออกมาเพื่อช่วงชิงคะแนนเสียงในช่วงต่อจากนี้ และจะสามารถเปลี่ยนความได้เปรียบเชิงนโยบายให้กลายเป็นชัยชนะในวันเลือกตั้งได้อย่างไร
ผศ.ภาวินี รอดประเสริฐ อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตร์ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อธิบายว่า สำหรับการเลือกตั้ง 69 ประชาชนคาดหวังกับแนวนโยบายของพรรคการเมืองใหม่ที่จะมาช่วยแก้ไขปัญหาให้กับประเทศและประชาชนในหลากหลายมิติ ข้อสังเกตที่น่าสนใจ คือ ประชาชนพร้อมที่จะให้โอกาสกับพรรคการเมืองใหม่ หรือพรรคการเมืองที่ตนเองชื่นชอบ ที่ยังไม่มีโอกาสในการทำหน้าที่บริหารประเทศ ให้เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาของประเทศ ทั้งในเรื่องของการเมืองและความมั่นคง การศึกษา การเกษตร และการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน เห็นได้จากผลสำรวจที่มีมากกว่าร้อยละ 35 ส่วนในการเลือกพรรคการเมือง หรือตัวบุคคลที่จะเข้ามาเป็น สส. และความคาดหวังในบุคคลที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรี ก็มีทิศทางเดียวกับการเลือกนโยบายของพรรคการเมือง น่าสนใจตรงแนวคิดของประชาชนที่ยังต้องการของใหม่ ทั้งตัวบุคคล และพรรคการเมืองที่ยังไม่เคยทำหน้าที่บร่ิหารประเทศ ให้ลองเข้ามาทำหน้าที่ หากครั้งนี้พรรคการเมืองใหม่ได้มีโอกาสทำหน้าที่ในการบริหารประเทศ การเลือกตั้งสมัยหน้าคงต้องวัดกันอีกครั้งว่าการทำหน้าที่เป็นไปตามความคาดหวังของประชาชนในการช่วยแก้ไขปัญหาให้กับประเทศและประชาชนได้จริงหรือไม่
