รร.ตท.สปท.มอบรางวัลเกียรติยศจักรดาว "ผบ.เหล่าทัพ -แม่ทัพกุ้ง-หมวดบุ๊ค"

ในวันที่ 27 มกราคม 2569 โรงเรียนเตรียมทหาร (รร.ตท.สปท.) จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 68 ปี และงานเกียรติยศจักรดาวประจําปี 2569 ที่จังหวัดนครนายก โดยมี พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน
โดยจะมีพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่อดีตผู้บังคับบัญชาและครูอาจารย์โรงเรียนเตรียมทหาร พร้อมมอบรางวัลเกียรติยศจักรดาวแก่ศิษย์เก่าดีเด่น ได้แก่
พล.อ.ธราพงษ์ มะละคํา ปลัดกระทรวงกลาโหม นักเรียนเตรียมทหารรุ่น 24 สาขาบริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ
พล.อ.อุกฤษฎ์ บุญตานนท์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 24 สาขาบริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ
พล.ร.อ.ไพโรจน์ เฟื่องจันทร์ ผู้บัญชาการทหารเรือ นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 24 สาขาบริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ
พล.อ.อ.เสกสรร คันธา นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 26 สาขาบริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ
พล.อ.บุญสิน พาดกลาง หรือ แม่ทัพกุ้ง ที่ปรึกษาผู้บัญชาการทหารบก อดีตแม่ทัพภาคที่ 2 นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 26 สาขาบริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ
เรืออากาศเอก ชาตรี พงษ์ศักดิ์ นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 22 สาขาอื่นๆ (บริหารการปฏิบัติการบินและความปลอดภัยการบิน)
ร้อยโท เกียรติวงศ์ สถาวร หรือ หมวดบุ๊ค นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 60 สาขาการทหาร นายทหารเหยียบกับระเบิดปราสาทตาควาย ในการนำกำลังบุกยึดเนิน 350