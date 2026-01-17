กกต.เตือน! ส่งผู้แทนเข้าสังเกตการณ์การเลือกตั้ง รีบแจ้งภายใน 23 ม.ค.นี้

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งว่า การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 และการออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้า ในเขตและนอกเขต ในวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครจะส่งผู้แทนเพื่อสังเกตการณ์การออกเสียงลงคะแนน หรือการนับคะแนน ที่เลือกตั้ง ที่เลือกตั้งกลาง หรือสถานที่นับคะแนนบัตรเลือกตั้ง ให้ดําเนินการยื่นหนังสือขอแต่งตั้งผู้แทนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 15 วัน คือภายในวันที่ 23 มกราคม 2569 โดยให้แต่งตั้งเพื่อประจําที่เลือกตั้ง ที่เลือกตั้งกลาง หรือสถานที่นับคะแนนบัตรเลือกตั้ง ได้แห่งละ 1 คน ตามแบบ ส.ส. 2/10 และผู้แทนพรรคการเมืองต้องอยู่ในที่ซึ่งจัดไว้ ที่เลือกตั้ง ที่เลือกตั้งกลาง หรือสถานที่นับคะแนนบัตรเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี ซึ่งสามารถมองเห็นการปฏิบัติงานได้ โดยห้ามไม่ให้กระทําหรือกล่าวโต้ตอบกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง กรรมการประจําที่เลือกตั้งกลาง กรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง หรือระหว่างกันเอง หรือบันทึกภาพการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน ผู้ดําเนินการเลือกตั้ง หรือการออกเสียงลงคะแนนของผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง และต้องปฏิบัติ ตามที่กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง กรรมการประจําที่เลือกตั้งกลาง หรือกรรมการนับคะแนน บัตรเลือกตั้งกําหนด
หากฝ่าฝืนให้กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง กรรมการประจําที่เลือกตั้งกลาง หรือกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง ตักเตือน หากยังฝ่าฝืนอีก ให้คณะกรรมการประจํา หน่วยเลือกตั้ง คณะกรรมการประจําที่เลือกตั้งกลาง หรือคณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง มีอํานาจสั่งให้ผู้แทนพรรคการเมืองออกไปจากที่เลือกตั้ง ที่เลือกตั้งกลาง หรือสถานที่นับคะแนน บัตรเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี โดยให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดําเนินการเพื่อให้เป็นไปตามคําสั่ง และให้บันทึกไว้ในรายงานเหตุการณ์ประจําที่เลือกตั้ง