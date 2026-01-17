"ทรัมป์" ตั้ง "แบลร์-รูบิโอ" ร่วม กก.บริหารสันติภาพฉนวนกาซา

ทำเนียบขาวสหรัฐฯ ประกาศว่า รัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการสันติภาพสำหรับการปกครองฉนวนกาซา โดยมีประธานาธิบดีทรัมป์ เป็นประธานคณะกรรมการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผน 20 ข้อ เพื่อยุติสงครามระหว่างอิสราเอลและฮามาส มีหน้าที่กำกับดูแลการบริหารงานของฉนวนกาซาและจัดการการฟื้นฟูบูรณะเป็นการชั่วคราว
นายมาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีการต่างประเทศสหรัฐฯ และเซอร์โทนี แบลร์ อดีตนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร เข้าร่วมในคณะกรรมการบริหารชุดนี้ เพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลและการให้บริการภายใต้คณะกรรมการสันติภาพฉนวนกาซา ตามแผนการทำงานระยะที่ 2 ของการหยุดยิง ซึ่งยังประกอบไปด้วยนายอเจย์ บังกา ประธานธนาคารโลก นายโรเบิร์ต กาเบรียล ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐฯ นายสตีฟ วิทคอฟฟ์ ทูตพิเศษประจำตะวันออกกลางของประธานาธิบดีทรัมป์ นายจาเร็ด คุชเนอร์ ลูกเขยของประธานาธิบดีทรัมป์ และ นายมาร์ค โรแวน หัวหน้าบริษัทไพรเวทอิควิตี โดยเมื่อวันพฤหัสบดี (15 ม.ค.69) ประธานาธิบดีทรัมป์ ระบุถึงคณะกรรมการชุดนี้ว่าเป็นคณะกรรมการที่ยิ่งใหญ่และทรงเกียรติที่สุดเท่าที่เคยมีการจัดตั้งขึ้นในทุกยุคทุกสมัยและทุกสถานที่
แถลงการณ์ของทำเนียบขาวระบุว่า สมาชิกแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งสำคัญที่มีความสำคัญต่อเสถียรภาพและความสำเร็จในระยะยาวของฉนวนกาซา และจะมีการประกาศรายชื่อสมาชิกคณะกรรมการเพิ่มเติมในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า
ประกาศของทำเนียบขาว มีขึ้นหลังจากที่มีการประกาศจัดตั้งคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อการบริหารฉนวนกาซา (National Committee for the Administration of Gaza : NCAG) ของปาเลสไตน์จำนวน 15 คน ซึ่งมีหน้าที่จัดการการปกครองฉนวนกาซาในยุคหลังสงคราม มีนายอาลี ชาอาธ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการในองค์การบริหารปาเลสไตน์ (PA) ซึ่งปกครองบางส่วนของเขตเวสต์แบงก์ที่ถูกยึดครองและไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของอิสราเอล เป็นหัวหน้าคณะกรรมการ ทำหน้าที่กำกับดูแลการฟื้นฟูบริการสาธารณะ สร้างสถาบันพลเรือน เพื่อให้การดำรงชีวิตของประชาชนในฉนวนกาซ่ามีสเถียรภาพ และวางรากฐานสำหรับระบบการปกครองในระยะยาว
คณะทำงานทั้งสองชุดนี้มีผู้ประสานงาน คือ นายนิโคไล มลาเดนอฟ นักการเมืองชาวบัลแกเรีย และอดีตทูตพิเศษประจำตะวันออกกลางของสหประชาชาติ
นอกจากนี้ ตามแผนของประธานาธิบดีทรัมป์ ยังจะมีการจัดส่งกองกำลังรักษาสันติภาพระหว่างประเทศ (ISF) ไปยังฉนวนกาซาเพื่อฝึกฝนและสนับสนุนกองกำลังตำรวจปาเลสไตน์ มี พลตรี แจสเปอร์ เจฟเฟอร์ส แห่งสหรัฐฯ เป็นผู้บัญชาการกองกำลัง เพื่อสร้างความมั่นคง รักษาสันติภาพ และสร้างสภาพแวดล้อมที่ปราศจากการก่อการร้ายอย่างยั่งยืน