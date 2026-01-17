ในหลวง-พระราชินี พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก มธ. ประจำปีการศึกษา 2567 เป็นวันที่ 1

วันที่ 17 มกราคม 2569 เวลา 17.03 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567 ณ อาคารกิติยาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เป็นวันที่หนึ่ง
ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567 ความว่า
"ข้าพเจ้าและพระราชินี มีความยินดีที่ได้มามอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในวันนี้
ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคนที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จหน้าที่สำคัญประการหนึ่ง ของผู้เป็นบัณฑิต คือทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม การทำเช่นนั้น หาใช่การละทิ้งประโยชน์ส่วนตัวไม่ แต่คือการทำให้ทุกคนได้รับประโยชน์ร่วมกันและมีความสุขความเจริญไปด้วยกัน การสร้างสรรค์ประโยชน์ส่วนรวมจึงเป็นวิธีการที่ถูกต้องและยั่งยืนที่สุด ในการสร้างสรรค์ประโยชน์ส่วนตนของแต่ละบุคคล ขอให้บัณฑิตทุกคนทำความเข้าใจในข้อนี้ และร่วมกันทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม อย่างเต็มกำลัง
ข้าพเจ้าขอมอบปริญญาบัตรให้แก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ขออำนวยพรให้ทุกท่านมีความสุข และความก้าวหน้ามั่นคงทุกประการ"
ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567 ความว่า
"ข้าพเจ้าและพระราชินี มีความยินดีที่ได้มามอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในวันนี้
ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคนที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จหน้าที่สำคัญประการหนึ่ง ของผู้เป็นบัณฑิต คือทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม การทำเช่นนั้น หาใช่การละทิ้งประโยชน์ส่วนตัวไม่ แต่คือการทำให้ทุกคนได้รับประโยชน์ร่วมกันและมีความสุขความเจริญไปด้วยกัน การสร้างสรรค์ประโยชน์ส่วนรวมจึงเป็นวิธีการที่ถูกต้องและยั่งยืนที่สุด ในการสร้างสรรค์ประโยชน์ส่วนตนของแต่ละบุคคล ขอให้บัณฑิตทุกคนทำความเข้าใจในข้อนี้ และร่วมกันทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม อย่างเต็มกำลัง
ข้าพเจ้าขอมอบปริญญาบัตรให้แก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ขออำนวยพรให้ทุกท่านมีความสุข และความก้าวหน้ามั่นคงทุกประการ"