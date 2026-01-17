CIB รวบแก๊งบัญชีม้า ได้ผู้ต้องหา 4 ราย ของกลาง 39 รายการ

ตำรวจสอบสวนกลาง จับกุมผู้ต้องหา 4 ราย ยึดโทรศัพท์มือถือ บัตรเอทีเอ็ม และสมุดบัญชี รวม 39 รายการ บริเวณห้องเช่า ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี ในความผิดฐาน "เป็นธุระจัดหา โฆษณา เพื่อให้มีการซื้อ ขาย ให้เช่า หรือให้ยืมบัญชีเงินฝาก บัตรอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี"
หนึ่งในผู้ต้องหารับสารภาพว่าเป็นผู้จัดหาสมุดบัญชีธนาคารและบัตรเอทีเอ็ม มีผู้ต้องหาอีกรายทำหน้าที่จัดหาบุคคลมาเปิดบัญชีม้า ผ่านการโฆษณาในแอปพลิเคชันหนึ่ง ข้อความว่า "ร้อนเงิน ทักแชท" รวมถึงเจ้าหน้าที่ธนาคารแห่งหนึ่งใน อ.ศรีราชา ซึ่งรับสารภาพว่าได้อำนวยความสะดวกด้วยการไม่ต้องกดบัตรคิว ไม่ต้องผ่านการคัดกรอง รวมถึงปลดล็อกแอปพลิเคชันธนาคารในกรณีถูกระงับการใช้งานจากเหตุด้านความปลอดภัย โดยมีอดีตเจ้าหน้าที่ธนาคารอีกรายมีบทบาทในสั่งการควบคุม