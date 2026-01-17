"หญิงหน่อย" ประกาศนโยบายดูแลผู้หญิง 5 ด้าน ส่งเสริมหญิงไทยได้รับโอกาสเต็มที่

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีหญิง แถลงนโยบายสำคัญในการดูแลและสร้างโอกาสให้ผู้หญิงไทย โดยย้ำว่าผู้หญิงคือประชากรกว่าครึ่งประเทศ หากยังถูกกีดกันและเลือกปฏิบัติ เท่ากับประเทศสูญเสียศักยภาพมหาศาล พร้อมเสนอแนวนโยบายแบบครบวงจร แบ่งออกเป็น 5 ด้านหลัก ดังนี้
1) โอกาสในการสร้างอาชีพและรายได้อย่างมั่นคง โดยอัปเกรด กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จากการให้เงินแบบเดิม เป็นกองทุนสร้างอาชีพครบวงจร ให้ทั้งเงินทุน ความรู้ และการตลาด โดยเน้นอัปสกิลด้านดิจิทัล การตลาดออนไลน์ ออฟไลน์ บัญชี การเงิน และกฎหมาย เพื่อให้ผู้หญิงขายได้จริง
จัดตั้งกองทุน Lady Future Fund ให้ผู้หญิงทุกคนรวมถึงแม่เลี้ยงเดี่ยว เข้าถึงเงินกู้ 10,000–100,000 บาท ใช้เพียงบัตรประชาชน ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ดอกเบี้ยต่ำ 1% ควบคู่ระบบพี่เลี้ยงและการอัปสกิลเฉพาะผู้หญิง เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคง
2) สุขภาพผู้หญิง เข้าถึงง่าย ฟรีจริง
ยกระดับสิทธิ 30 บาท ให้ผู้หญิงสามารถเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกได้ทุกโรงพยาบาล ใช้เพียงบัตรประชาชนหรือบัตรทอง หรือขั้นมีตอนซับซ้อน รวมถึงการเข้าถึงวัคซีน HPV ไม่ต้องจองผ่านแอปฯ เป๋าตัง พร้อมขยายให้เด็กหญิงทุกคนทั่วประเทศใช้บัตรประชาชนใบเดียวรับวัคซีนได้ฟรีทุกโรงพยาบาล รวมถึงฟื้นฟูและยกระดับศูนย์พึ่งได้ ให้มีคุณภาพในทุกโรงพยาบาล เป็นที่พึ่งด้านสุขภาพจิตและการให้คำปรึกษาแก่ผู้หญิงที่เผชิญปัญหาชีวิตและความรุนแรง
3) ความปลอดภัยในชีวิต ทุกรูปแบบ ทุกพื้นที่
บังคับใช้กฎหมายขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิงอย่างจริงจัง ทั้งในครอบครัว โรงเรียน ที่ทำงาน และบนโลกออนไลน์ ดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดเพื่อคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ยกระดับความปลอดภัยในการเดินทางสาธารณะ ด้วย Lady Bogie ในรถไฟและรถไฟฟ้า และ Lady Seat ในรถเมล์ รถตู้ และรถโดยสารประจำทาง สำหรับแม่และเด็ก โดยจัดให้อยู่ในตำแหน่งด้านหน้าเพื่อความปลอดภัย และเสริมความปลอดภัยทางกายภาพ เพิ่มไฟแสงสว่างและพื้นที่ปลอดภัยในตรอกซอยและชุมชน ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) สวัสดิการแม่และเด็ก ลดภาระให้แม่หายเหนื่อย ดูแลผู้หญิงที่เป็นแม่ตั้งแต่ตั้งครรภ์ การคลอด การเลี้ยงดูบุตร ไปจนถึงการทำงาน
จัดคูปองสร้างเด็กไทย เดือนละ 2,000 บาท เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัว สนับสนุนการศึกษาเรียนฟรีจนจบปริญญาตรี พร้อมลดเวลาเรียนให้เหมาะสม จัดตั้งศูนย์เลี้ยงเด็กคุณภาพ ในทุกหมู่บ้านและชุมชน เพื่อให้แม่สามารถทำงานได้อย่างมั่นใจ
5) สวัสดิการสตรีสูงวัย เพื่อความมั่นคงตลอดชีวิต
จัดสวัสดิการบำนาญผู้สูงอายุ 3,000 บาทต่อเดือน เพื่อสร้างความมั่นคงหลังวัยทำงาน พร้อมดูแลปัญหาสุขภาพเฉพาะด้านของผู้หญิงสูงวัยอย่างใกล้ชิด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและมีศักดิ์ศรี
คุณหญิงสุดารัตน์ ย้ำว่า นโยบายทั้ง 5 ด้านไม่ใช่เพียงนโยบายผู้หญิง แต่คือการลงทุนในอนาคตของประเทศ เพื่อให้ผู้หญิงทุกคนใช้ศักยภาพได้เต็มที่ ดูแลครอบครัว และร่วมพัฒนาประเทศไทยไปพร้อมกันอย่างเท่าเทียม