ทบ.แจงลงทัณฑ์ทางวินัยทหาร พลทหารหน่วยลพบุรีทะเลาะวิวาท ใช้ความรุนแรง

จากกรณีเพจเฟซบุ๊ก น้ำ-นิชนันท์ วังคะฮาต ได้โพสต์ข้อความพาดพิงถึงกองทัพบกระบุว่า หน่วยกรมรบพิเศษที่ 1 จังหวัดลพบุรี มีพลทหารแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงภายในหน่วยนั้น
กองทัพบกได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้ว พบว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคม 2568 ที่ผ่านมา โดยพลทหารรุ่นพี่ได้ลักลอบทำร้ายร่างกายพลทหารรุ่นน้องในหน่วยเดียวกันจนได้รับบาดเจ็บ และต้องนำส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาล
ซึ่งหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าว หน่วยได้มีการสอบสวนและลงทัณฑ์ทางวินัยทหารต่อผู้กระทำผิด โดยการขังและจำขัง รวม 45 วัน ซึ่งปัจจุบันพลทหารที่กระทำผิดได้รับโทษจำขังเรียบร้อยแล้ว และกลับมารับราชการต่อที่หน่วย นอกจากนี้ หน่วยยังได้ดำเนินการลงทัณฑ์กักบริเวณ 15 วัน กับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่สิบเวร และผู้ช่วยสิบเวรในวันที่เกิดเหตุ ฐานปฏิบัติหน้าที่บกพร่องในการกำกับดูแลกำลังพลทหารในหน่วย
ในส่วนของการดำเนินคดีอาญา ปัจจุบันอยู่ระหว่างการสอบปากคำเพิ่มเติมของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองลพบุรี และรออัยการพิจารณาสำนวนเพื่อส่งฟ้องตามขั้นตอน ซึ่งหากผลของคดีอาญาสิ้นสุด จะได้มีการดำเนินคดีทางแพ่งต่อไป โดยหน่วยได้จัดนายทหารพระธรรมนูญเข้าติดตามและอำนวยความสะดวกในคดีอย่างใกล้ชิด
ทั้งนี้ กองทัพบกยืนยันไม่ปกป้องหรือยอมรับการกระทำความผิดในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการใช้ความรุนแรงภายในหน่วย พร้อมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ เพื่อให้การดำเนินคดีเป็นไปอย่างโปร่งใส และเกิดความเป็นธรรมต่อผู้ได้รับผลกระทบทุกฝ่ายต่อไป ขณะเดียวกัน ได้กำชับให้หน่วยทหารทุกระดับเพิ่มความเข้มงวดในการกำกับดูแลกำลังพล เสริมสร้างความเข้าใจด้านวินัยทหารและสิทธิมนุษยชน ตลอดจนทบทวนมาตรการควบคุม ตรวจสอบ และช่องทางการร้องเรียนภายในหน่วย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะดังกล่าวซ้ำอีกในอนาคต