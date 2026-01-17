มท.เคาะ! เปลี่ยนชื่อ 6 อบต.-วัด 2 แห่ง แก้ปัญหาชื่อซ้ำ-ลดความเข้าใจผิด

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2569 ที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) นายภาสกร บุญญลักษม์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกิจการความมั่นคงภายใน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณา เรื่อง การขอเปลี่ยนแปลงชื่อจังหวัด อำเภอ และตำบล หมู่บ้าน หรือสถานที่ราชการอื่นๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ไม่ขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบเฉพาะของสถานที่ รวม 8 แห่ง โดยเห็นชอบเปลี่ยนชื่อองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 6 แห่ง ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เสนอ และเปลี่ยนแปลงชื่อวัด 2 แห่ง ตามที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เสนอ
สำหรับการเปลี่ยนชื่อ องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 6 แห่ง ในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่
1. จ.อุดรธานี อำเภอหนองหาน ชื่อเดิม "อบต.บ้านเชียง" เปลี่ยนเป็น "อบต.ดูนคำ" เนื่องจากชื่อเดิมซ้ำกับเทศบาลตำบลบ้านเชียง และชื่อ "ดูนคำ" มาจากที่ตั้งที่หมู่บ้านดูนคำ และมีความหมายว่า พื้นที่อุดมสมบูรณ์
2. จ.เพชรบุรี อำเภอบ้านแหลม ชื่อเดิม "อบต.บางตะบูน" เปลี่ยนเป็น "อบต.คุ้งตำหนัก" เนื่องจากชื่อเดิมซ้ำกับเทศบาลตำบลบางตะบูน โดยชื่อใหม่มาจากความสำคัญทางประวัติศาสตร์เป็นพลับพลาที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าเสือ
3. จ.หนองบัวลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู ชื่อเดิม "อบต.นาคำไฮ" เปลี่ยนเป็น "อบต.โนนสมบูรณ์" เนื่องจากชื่อเดิมซ้ำกับเทศบาลตำบลนาคำไฮ โดยชื่อใหม่มาจากชื่อหมู่บ้านที่ตั้งที่ทำการบ้านโนนสมบูรณ์
4. จ.อุดรธานี อำเภอหนองหาน ชื่อเดิม "อบต.หนองหาน" เปลี่ยนเป็น "อบต.เมืองซ้าย" เนื่องจากชื่อเดิมซ้ำกับเทศบาลตำบลหนองหาน โดยชื่อใหม่ตั้งตาม "เจ้าปู่เมืองซ้าย" บุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์ผู้ก่อตั้งเมืองหนองหาน
5. จ.หนองบัวลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู ชื่อเดิม "อบต.นามะเฟือง" เปลี่ยนเป็น "อบต.หนองศาลา" เนื่องจากชื่อเดิมซ้ำกับเทศบาลตำบลนามะเฟือง โดยชื่อใหม่มาจากประวัติหมู่บ้านเดิมที่แยกตัวออกมา
6. จ.ประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ชื่อเดิม "อบต.คลองวาฬ" เปลี่ยนเป็น "อบต.หว้ากอ" เนื่องจากชื่อเดิมซ้ำกับเทศบาลตำบลคลองวาฬ โดยชื่อใหม่มาจากความสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช ทรงตั้งค่ายหลวงทอดพระเนตรสุริยุปราคา
ในส่วนของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้มีการขอเปลี่ยนแปลงชื่อวัด จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
1. จ.เชียงใหม่ ชื่อเดิม "วัดบ่อหลวง" เปลี่ยนเป็น "วัดป่าแม่สะนาม" เนื่องจากชื่อเดิมซ้ำกับวัดบ่อหลวงอีกแห่ง หมู่ 1 จึงเปลี่ยนให้ตรงกับชื่อหมู่บ้านแม่สะนาม หมู่ 9 เพื่อให้ประชาชนจดจำได้โดยง่าย
2. จ.สุรินทร์ ชื่อเดิม "วัดทุ่งสว่าง" เปลี่ยนเป็น "วัดทุ่งสว่างหนองเรือ" เนื่องจากชื่อเดิมซ้ำกับวัดอื่นในอำเภอชุมพลบุรี และชื่อใหม่ตรงกับชื่อที่ชาวบ้านเรียกขานกันมายาวนาน
สำหรับคณะกรรมการเปลี่ยนแปลงชื่อจังหวัด อำเภอ และตำบล หมู่บ้าน หรือสถานที่ราชการอื่นๆ ของกระทรวงมหาดไทย เป็นคณะกรรมการตามกฎหมายมีอำนาจหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และกลั่นกรองให้ความเห็นชอบการเสนอเปลี่ยนแปลง โดยเน้นการวิเคราะห์ศึกษาถึงหลักฐานหรือวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนชื่อรวมถึงประวัติศาสตร์ในพื้นที่ รวมถึงกระบวนการรับฟังความเห็นประชาชน ที่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนการรับฟังความเห็นตั้งแต่ระดับหมู่บ้านถึงระดับคณะกรรมการฯ