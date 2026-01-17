CAAT คุมราคาตั๋วเครื่องบินช่วงเลือกตั้ง ย้ำทุกเส้นทางไม่เกินเพดาน

นายศรัณย เบ็ญจนิรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) สายงานพัฒนาเศรษฐกิจการบิน เปิดเผยว่า ได้ติดตามและตรวจสอบสถานการณ์ราคาค่าโดยสารเครื่องบินในช่วงที่จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) อย่างใกล้ชิด เพื่อดูแลสิทธิของประชาชนและป้องกันไม่ให้เกิดการจำหน่ายบัตรโดยสารในราคาสูงเกินอัตราเพดานที่กฎหมายกำหนด ซึ่งจากการตรวจสอบราคาค่าโดยสารในช่วงวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2569 พบว่าทุกเส้นทางบินภายในประเทศยังไม่มีการจำหน่ายตั๋วโดยสารเกินอัตราเพดานราคาที่ CAAT กำหนด และบางเส้นทางยังคงมีตั๋วโดยสารในระดับราคาต่ำกว่า 1,000 บาท ให้ประชาชนสามารถเลือกซื้อเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
ทั้งนี้ จากการตรวจสอบราคาตั๋วโดยสาร เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2569 พบว่า เส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ช่วงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ราคาตั๋วโดยสาร (ไม่รวมค่าบริการผู้โดยสารขาออกและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่ำสุดอยู่ที่ 813 บาท เส้นทางกรุงเทพฯ-หาดใหญ่ ราคาตั๋วโดยสารต่ำสุดอยู่ที่ 930 บาท เส้นทางกรุงเทพฯ-นครพนม ราคาตั๋วโดยสารต่ำสุดอยู่ที่ 626 บาท
รองผู้อำนวยการ CAAT กล่าวว่า ราคาตั๋วโดยสารในบางเส้นทางอาจมีการปรับตัวสูงขึ้นในช่วงใกล้วันเดินทาง อันเป็นผลจากความต้องการเดินทางที่เพิ่มขึ้นตามกลไกตลาด โดยเฉพาะในกรณีที่ผู้โดยสารซื้อตั๋วในระยะกระชั้นชิด ซึ่งมักจะเหลือที่นั่งในระดับราคาสูงเป็นหลัก ดังนั้น CAAT ขอแนะนำให้ประชาชนวางแผนการเดินทางและซื้อตั๋วล่วงหน้า เพื่อให้สามารถเลือกซื้อบัตรโดยสารในราคาที่เหมาะสมและมีตัวเลือกมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม CAAT จะยังคงติดตามและกำกับดูแลราคาค่าบัตรโดยสารอย่างต่อเนื่องในช่วงก่อนและระหว่างวันเลือกตั้ง เพื่อให้การจำหน่ายบัตรโดยสารเป็นไปอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และไม่สร้างภาระเกินสมควรแก่ประชาชน พร้อมขอความร่วมมือสายการบินให้บริหารจัดการเที่ยวบินและที่นั่งอย่างเหมาะสม เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ต้องการเดินทางกลับภูมิลำเนาไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
หากประชาชนพบการจำหน่ายบัตรโดยสารในราคาที่เกินอัตราเพดาน หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมในการให้บริการ สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนมายัง CAAT ได้ที่เว็บไซต์ complaint.caat.or.th