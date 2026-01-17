ญี่ปุ่นแนะ ปชช.งดไปอิหร่าน พร้อมสั่งอพยพออก จากเหตุประท้วงรุนแรง

กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น ระบุว่า ญี่ปุ่นยกระดับคำเตือนการเดินทางสำหรับอิหร่านขึ้นสู่ระดับรุนแรงที่สุด พร้อมแนะนำให้ชาวญี่ปุ่นที่พำนักอยู่ในอิหร่านอพยพออกมา หลังยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นจากการปราบปรามการประท้วงต่อต้านรัฐบาล
การปรับระดับดังกล่าวทำให้อิหร่านถูกจัดอยู่ในระดับ 4 ตามมาตราส่วนคำเตือนของรัฐบาลญี่ปุ่น จากเดิมที่บางพื้นที่อยู่ในระดับ 3 ซึ่งเป็นระดับที่แนะนำให้งดการเดินทางทั้งหมดไปยังพื้นที่นั้น
สถานการณ์ตึงเครียดในอิหร่านทวีความรุนแรง หลังการประท้วงที่เริ่มต้นจากปัญหาทางเศรษฐกิจในช่วงปลายเดือนธันวาคม ขยายวงไปทั่วประเทศ ขณะเดียวกัน ทางการอิหร่านได้ตัดการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ส่งผลให้บุคคลภายนอกประเมินสถานการณ์ที่แท้จริงได้ยาก