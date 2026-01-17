"เอกนัฏ" เชื่อ "ภูมิใจไทย" จะเป็นหนึ่งตัวเลือกของคนกรุง

นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง สส. ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ในฐานะผู้ช่วยหาเสียงพื้นที่กรุงเทพฯ กล่าวถึงการลงพื้นที่หาเสียงศึกเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร ว่า จากการลงพื้นที่จะเห็นว่าการเลือกตั้งหลายครั้งคนกรุงเทพฯ ตัดสินใจแล้วว่าจะเลือกพรรคไหน แต่ครั้งนี้ 40-50% คนกรุงเทพฯ ยังไม่ตัดสินใจ ทำให้เป็นข่าวดี เพราะพรรคภูมิใจไทยจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่คนกรุงเทพฯ กำลังพิจารณาอยู่ สำหรับบุคลิกส่วนตัวของตนและพรรคภูมิใจไทย คือความจริงใจ เราไม่ใช่คนพูดเยอะ แต่ทุกเรื่องที่พูด เราจะทำ และจะพยายามทำให้สำเร็จ
ในส่วนของแนวทางและนโยบายต่างๆ จากการทำงานที่ผ่านมาช่วง 2-3 เดือน แม้ประเทศไทยประสบกับวิกฤตทั้งเรื่องชายแดน เรื่องเศรษฐกิจ แต่รัฐบาลของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ก็สามารถรวบรวมเอามืออาชีพนอกวงการการเมือง เป็นคนที่มีความสามารถนอกเหนือความคาดหมายของประชาชนมาอยู่ในทีมของรัฐบาล ไม่กี่ครั้งในประวัติศาสตร์ที่จะมีพรรคการเมืองประกาศชัดเจน ว่าถ้าเข้ามาเป็นรัฐบาล ฟอร์มรัฐบาล จะมอบตำแหน่งสำคัญให้กับมืออาชีพมาทำ โดยกระทรวงต่างประเทศ จะเป็นนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว กระทรวงพาณิชย์ ต้องนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ส่วนกระทรวงการคลัง คือ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ซึ่งเป็น 3 คน ที่ทำงานเห็นผลงานแล้ว คนพอใจ เชื่อมือว่ากู้ประเทศออกจากวิกฤตได้ ดันโครงการคนละครึ่งพลัสออกมาภายในเวลาไม่ถึง 2 เดือน กระตุ้นเศรษฐกิจในระยะเวลาสั้นๆ จากเดิมที่มีการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยจะตก แต่จีดีพีก็ขยับขึ้นเป็น 1 เปอร์เซ็นต์กว่า