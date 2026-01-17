ดูไบเตรียมเปิดให้บริการ "แท็กซี่บินได้" ปลายปีนี้

นายมัตตาร์ อัล เทเยอร์ ประธานการทางพิเศษและการขนส่งแห่งดูไบ เปิดเผยว่า รถแท็กซี่บินได้พลังงานไฟฟ้าที่พัฒนาโดยบริษัท โจบี เอวิเอชัน (Joby Aviation) มีกำหนดจะเริ่มเปิดให้บริการในเชิงพาณิชย์ภายในสิ้นปีนี้
ความเคลื่อนไหวนี้ถือเป็นก้าวสำคัญหลังจากที่ทางบริษัทได้ประสบความสำเร็จในการทดสอบบินครั้งแรกในนครรัฐดูไบ ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ไปมื่อเดือนมิถุนายนปี 2025 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการนำเทคโนโลยีนี้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายการขนส่งสาธารณะในปัจจุบัน
"โจบี แอเรียล แท็กซี่" เป็นอากาศยานรุ่นเรือธงของบริษัทโจบีซึ่งมีสำนักงานอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนีย ของสหรัฐฯ เป็นอากาศยานไฟฟ้าที่สามารถขึ้นลงในแนวดิ่ง โดยมีความสามารถในการบินได้ระยะไกลสูงสุดถึง 160 กิโลเมตร และทำความเร็วได้สูงสุดถึง 320 กิโลเมตรต่อชั่วโมง นอกจากนี้ จุดเด่นสำคัญคือการทำงานที่ปราศจากการปล่อยมลพิษและมีเสียงเงียบพอที่จะนำมาใช้ให้บริการในพื้นที่เขตเมืองที่มีประชากรหนาแน่นได้โดยไม่ก่อให้เกิดมลภาวะทางเสียง
เมื่อต้นปี 2024 ที่ผ่านมา บริษัทโจบี ได้ลงนามในสัญญาร่วมกับการทางพิเศษและการขนส่งแห่งดูไบ ซึ่งทำให้ทางบริษัทได้รับสิทธิ์ขาดแต่เพียงผู้เดียวในการดำเนินกิจการแท็กซี่บินได้ในเมืองดูไบต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 6 ปี