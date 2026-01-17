กรมทางหลวงเร่งประสานหน่วยงานแก้ไข ถ.พระราม 2 ทรุดตัว

กรมทางหลวง ชี้แจงกรณีเกิดเหตุถนนทรุดตัว เนื่องจากท่อประปาแตก ส่งผลให้ผิวจราจรหยุบตัวเป็นหลุม บริเวณทางคู่ขนานถนนพระราม 2 ฝั่งขาเข้ากรุงเทพมหานคร โดยเหตุเกิดเมื่อเวลาประมาณ 06.30 น. ของวันที่ 17 มกราคม 2569 ณ บริเวณกิโลเมตรที่ 29+350 ทิศทางคู่ขนาน ขาเข้ากรุงเทพมหานคร ส่งผลให้รถกระบะของประชาชนได้รับความเสียหาย จำนวน 1 คัน ทั้งนี้ เบื้องต้นไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใด
จากการตรวจสอบ พบว่าบริเวณดังกล่าวเป็นจุดที่กองการประปา เทศบาลนครสมุทรสาครได้ดำเนินการขุดเปิดผิวจราจร เพื่อดำเนินงานเชื่อมท่อส่งน้ำประปา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,000 มิลลิเมตร และได้ทำการบดอัดคืนสภาพผิวจราจรแล้ว ต่อมาเกิดเหตุท่อประปาแตก ส่งผลให้เกิดการทรุดตัวของผิวจราจรบริเวณดังกล่าว
ทั้งนี้ กรมทางหลวงได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าพื้นที่เพื่ออำนวยการจราจรและดูแลความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางในเบื้องต้น พร้อมทั้งประสานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครสมุทรสาคร ซึ่งขณะนี้ได้เข้าพื้นที่เพื่อตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขสถานการณ์แล้ว
กรมทางหลวงขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวชั่วคราว โดยรถจากทางคู่ขนานสามารถใช้ทางเบี่ยงเพื่อเข้าสู่ช่องทางหลักได้ที่บริเวณ กม.ที่ 29+600
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวง 1586 โทรฟรี 24 ชั่วโมง