"พิพัฒน์" ได้รับรายงาน ถ.พระราม 2 ทรุด สั่งเร่งดูแลความปลอดภัยประชาชน

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ได้รับรายงานเบื้องต้นจาก นายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล อธิบดีกรมทางหลวง กรณีเกิดเหตุถนนทรุดตัวบริเวณทางคู่ขนานถนนพระราม 2 ฝั่งขาเข้า กรุงเทพมหานคร แล้ว โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 06.30 น. วันนี้ (17 ม.ค.) บริเวณ กม.29+350 ทิศทางคู่ขนานขาเข้ากรุงเทพฯ ในพื้นที่หมวดทางหลวงมหาชัย แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
อธิบดีกรมทางหลวง รายงานว่า สาเหตุเบื้องต้นเกิดจากท่อส่งน้ำประปาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,000 มิลลิเมตร ของกองการประปา เทศบาลนครสมุทรสาคร แตก ระหว่างการขุดเปิดงานเชื่อมท่อและบดอัดคืนสภาพผิวจราจร ส่งผลให้ผิวทางทรุดตัวเป็นหลุม
เบื้องต้นกรมทางหลวงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าพื้นที่ทันที เพื่ออำนวยการจราจรและดูแลความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้ทาง พร้อมประสานงานกับเทศบาลนครสมุทรสาคร ซึ่งได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการแก้ไขในพื้นที่แล้ว
สำหรับความเสียหายเบื้องต้น ทราบว่ามีรถกระบะประสบเหตุ 1 คัน แต่ขณะนี้ยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือผู้เสียชีวิต
ทั้งนี้ นายพิพัฒน์ ได้กำชับให้กรมทางหลวงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เร่งแก้ไขจุดชำรุดโดยเร็ว และขอให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณดังกล่าวจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย