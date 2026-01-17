"ศุภจี" เดินตลาดเช้าคลองจั่นช่วยผู้สมัครหาเสียง ชู "คนละครึ่งพลัส" รีเทิร์น

นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ผู้ช่วยหาเสียงพรรคภูมิใจไทย นำทีมแกนนำพรรคภูมิใจไทย นางสาวศุภมาส อิศรภักดี พร้อมด้วยนายอนุชา บูรพชัยศรี นางพิชชารัตน์ เลาหพงศ์ชนะ ผู้สมัคร สส.แบบบัญชีรายชื่อ ลงพื้นที่ตลาดเช้า หน้าสวนพฤกษชาติคลองจั่น ช่วยนางสาวฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์ ผู้สมัคร สส. เขตบางกะปิ-วังทองหลาง หาเสียง
ทั้งนี้ นางศุภจี ได้พบปะประชาชน พ่อค้าแม่ค้า บรรยากาศเป็นไปอย่างความคึกคัก โดยมีประชาชนมอบดอกกุหลาบเพื่อให้กำลังใจและเข้ามาขอถ่ายภาพตลอดทางอย่างเป็นกันเอง พร้อมชมว่า นางศุภจีเป็นคนเก่ง และสวยเหมือนดารา ด้านนางศุภจี ได้ขอบคุณประชาชน พร้อมระบุว่า พรรคภูมิใจไทยมีนโยบายในการดูแลผู้สูงอายุด้วย
นอกจากนี้ นางศุภจี ยังได้สอบถามถึงการค้าขาย ว่าได้ร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสหรือไม่ เเม่ค้าบอกว่าได้เข้าร่วม แต่หมดเวลาไปแล้ว นางศุภจี จึงกล่าวกับเเม่ค้าว่า "หากเลือก โอ๋ ฐิติภัสร์ ก็จะได้โครงการคนละครึ่งพลัสอีกครั้ง"