xs
xsm
sm
md
lg

ราคาทองปรับขึ้น [+50] รูปพรรณขายออก 69,250 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองประจำวันที่ 17 มกราคม 2569 ครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09.06 น. ราคาทองปรับขึ้น 50 บาท ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 68,350 บาท ขายออกบาทละ 68,450 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 66,976.88 บาท ขายออกบาทละ 69,250 บาท