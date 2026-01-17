พระราม 2 อีกแล้ว! ถนนทรุดตัว กระบะเสียหลักตกหลุม การจราจรอัมพาต

เมื่อเวลาประมาณ 06.30 น. เจ้าหน้าที่กู้ภัยรับแจ้งว่าเกิดอุบัติเหตุบนถนนพระราม 2 ฝั่งขาเข้ากรุงเทพมหานคร บริเวณหน้าห้างบิ๊กซ้ง ส่งผลให้การจราจรติดขัดอย่างหนักทั้งสองฝั่ง
ในที่เกิดเหตุพบพื้นถนนช่องทางคู่ขนานทรุดตัวลงเป็นหลุมลึกขนาดใหญ่ ความกว้างเทียบเท่ากับรถยนต์หนึ่งคัน ส่งผลให้รถกระบะที่สัญจรผ่านในช่วงเวลาดังกล่าวเสียหลัก หัวรถทิ่มตกลงไปในหลุม
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รุดเข้าตรวจสอบพื้นที่ และเร่งประสานเจ้าหน้าที่การประปาเพื่อทำการปิดวาล์วน้ำในบริเวณดังกล่าว เนื่องจากมีรายงานน้ำรั่วไหลจากการทรุดตัว นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ได้ทำการปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุเพื่อความปลอดภัย ส่งผลให้สภาพการจราจรบนถนนพระราม 2 ทั้งฝั่งขาเข้าและขาออกมีรถสะสมและเคลื่อนตัวได้ช้ามาก แม้จะเป็นเช้าวันหยุดก็ตาม
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เลี่ยงเส้นทาง ถนนพระราม 2 ขาเข้า กทม. กม.29 ใกล้เคียงบิ๊กซ้ง มีท่อประปาขนาดใหญ่แตก ช่องทางคู่ขนานด้านขวาทรุดตัว ใช้ได้เพียงหนึ่งช่องทางด้านซ้าย มีน้ำท่วมขัง เปิดเบี่ยงให้เข้าช่องทางหลักก่อนถึงจุดเกิดเหตุ