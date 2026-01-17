กทม.เช้านี้ PM 2.5 เกินมาตรฐานระดับ 'เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ' สูงสุดที่เขตจตุจักร

ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 17 มกราคม 2569 เวลา 07.00 น. ค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 41.4 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) (ค่ามาตรฐาน 37.5 มคก./ลบ.ม.)
สำหรับ 12 อันดับ ของค่าฝุ่น PM 2.5 เขตสูงสุดในกรุงเทพมหานคร มีดังนี้
1. เขตจตุจักร 64 มคก./ลบ.ม.
2. เขตลาดกระบัง 61.9 มคก./ลบ.ม.
3. เขตบึงกุ่ม 53 มคก./ลบ.ม.
4. เขตปทุมวัน 52.1 มคก./ลบ.ม.
5. เขตหลักสี่ 50.8 มคก./ลบ.ม.
6. เขตคลองสามวา 50.3 มคก./ลบ.ม.
7. เขตวังทองหลาง 49.7 มคก./ลบ.ม.
8. เขตประเวศ 49.4 มคก./ลบ.ม.
9. เขตหนองจอก 49.4 มคก./ลบ.ม.
10. เขตสาทร 49.3 มคก./ลบ.ม.
11. เขตบางรัก 48.4 มคก./ลบ.ม.
12. เขตสายไหม 47.8 มคก./ลบ.ม.
กรุงเทพเหนือ 41.7 - 64 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
กรุงเทพตะวันออก 38.8 - 61.9 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
กรุงเทพกลาง 32.9 - 49.7 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
กรุงเทพใต้ 33.8 - 52.1 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
กรุงธนเหนือ 30.1 - 43.7 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
กรุงธนใต้ 27.3 - 36.7 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
ทั้งนี้ ฝุ่นละอองมีแนวโน้มลดลง คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ