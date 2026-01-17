เหนือ-อีสานยังมีอากาศเย็น ภาคใต้มีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่

กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศประจำวันที่ 17 มกราคม 2569 ประเทศไทยมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาบางพื้นที่ แต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ในขณะที่ลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศเมียนมาเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือตอนบนและลาวตอนบน ประกอบกับมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออก ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง ขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง และเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอก รวมทั้งระวังอันตรายจากอัคคีภัยเนื่องจากสภาพอากาศแห้งไว้ด้วย
สำหรับภาคใต้มีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ เนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังอ่อนปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้ โดยคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ขอให้ชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในเดินเรือด้วยไว้ด้วย
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาบางพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-15 กิโลเมตรต่อชั่วโมง